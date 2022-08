Championnats européens: Performances de premier plan pour Adrien Rassenfosse et Cédric Nuytinck

Cédric Nuytinck (WTT 89) était opposé à l’Autrichien Robert Gardos, 39e au classement mondial de World Table Tennis et champion d’Europe en 2012. Le Belge de 29 ans s’est imposé 4 sets à 1 (14-12, 5-11, 11-7, 13-11 et 11-6) après 41 minutes de match. Il défiera le Français Alexis Lebrun, 30e mondial et tombeur de Martin Allegro (WTT 86). Le Belge a fait de la résistance mais s’est finalement incliné en cinq sets (16-14, 11-13, 11-9, 11-7, 11-7) en 35 minutes de match.