Le débrief du jour: Un cycliste tué | Un festival néonazi annulé | Kevin Borlée blessé en pleine course

Un accident mortel entre un cycliste et un camion, un festival polémique annulé en Flandre et une blessure en pleine course pour Kevin Borlée à l’Euro d’athlétisme : voici ce qui a fait, entre autres, l’actu ce mardi 16 août 2022.