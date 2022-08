Une reprise en douceur du travail

1. Un retour progressif

L'idéal pour reprendre le travail après de longs congés, est de revenir progressivement. Si vous en avez l'opportunité, réduisez votre temps de travail en prestant trois ou quatre jours seulement la première semaine. Allégez également vos journées en effectuant moins d'heures que ce dont vous avez l'habitude. Bien sûr, évitez de faire des heures supplémentaires à votre retour. En recommençant sur les chapeaux de roue, avec vos horaires classiques, il y a de fortes chances que les bénéfices de vos vacances s'envolent en un rien de temps.

2. Un programme allégé

Pour pallier les angoisses liées à votre reprise du travail, concoctez-vous un programme plus léger qu'à l'ordinaire. La ou les première(s) journée(s), concentrez-vous sur des tâches rapides et faciles à réaliser qui ne vous demandent pas trop d'énergie. Triez et videz votre boîte mail et répondez aux courriels importants, faites le point avec vos collègues sur ce qu'il s'est passé durant votre absence, mettez-vous à jour, faites le planning des prochains jours...

3. Un environnement rangé

Profitez de votre retour au travail pour désencombrer votre bureau si vous ne l'avez pas fait avant de partir en vacances. C'est le moment de ranger, de trier, de jeter tout ce qui doit l'être pour redémarrer avec l'esprit clair. Vous pouvez également ajouter de nouveaux éléments de décoration qui apporteront un vent de fraîcheur à votre environnement de travail.

4. Du temps avec ses collègues

Si vous avez tissé de bonnes relations avec vos collègues, ils peuvent être une réelle motivation à reprendre le travail. Prenez le temps de discuter avec eux, de vous intéresser à leur vie et de partager vos anecdotes de vacances. Personne ne vous en voudra de passer un plus long moment autour de la machine à café à votre retour. La joie de revoir des personnes qu'on apprécie peut réellement réduire l'angoisse liée à la reprise.

5. Prolonger le sentiment de vacances

Reprendre le travail sera beaucoup plus facile à gérer si vous conservez quelques bonnes habitudes prises pendant vos congés. N'oubliez pas de faire des pauses régulières, n'allez pas dormir trop tard pour profiter des heures de sommeil qui sont nécessaires à votre équilibre, une fois sorti de votre lieu de travail, déconnectez complètement... Prévoyez aussi des activités à faire en fin de journée comme aller boire un verre, faire une partie de tennis ou vous balader au parc. La journée passera plus vite si vous savez qu'elle se conclura par quelque chose qui vous fait du bien.