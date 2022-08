"La violence à l’encontre d’un auteur est intolérable et l’attaque dont a été victime Salman Rushdie avant sa conférence est ignoble. L’expression libre de la pensée, de la culture, des artistes et de leurs œuvres permet à nos sociétés de progresser. Avec lui et ses proches", a affirmé la cheffe de la diplomatie belge sur Twitter.

M. Rushdie (75 ans) a été poignardé au cou vendredi par un homme lors d’une conférence dans l’Etat de New York. Il s’apprêtait à donner une conférence dans un amphithéâtre de Chautauqua, dans le nord-ouest de l’Etat de New York, tout près du lac Erié qui sépare les Etats-Unis du Canada.