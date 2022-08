Les syndicats déposent un préavis de grève pour la police aéroportuaire

La capacité opérationnelle de la police à l’aéroport de Bierset et d’Ostende a été réduite à partir de ce vendredi, pour des raisons budgétaires. Certains services ont été rabotés, la nuit et le week-end notamment.

"La mesure ne concerne pas les aéroports de Bruxelles et de Charleroi, mais le déficit de personnel est tellement grand là-bas qu’on ne peut pas tomber plus bas", ajoute Eddy Quaino.

Outre le retrait immédiat de la directive, les syndicats réclament précisément "un état des lieux des effectifs des aéroports de Bruxelles et Gosselies ainsi que le plan d’actions prévus par l’autorité pour remédier au déficit de personnel connu depuis plusieurs années pour ces deux aéroports".

Les représentants des travailleurs dénoncent une décision qui a été prise sans concertation sociale. "De plus, la sécurité des collègues pourrait être mise en péril si du jour au lendemain, sans raison apparente, on passe de six à trois personnes pour assurer une mission, par exemple", explique Vincent Gilles, président du SLFP-Police.

A la suite du dépôt de préavis portant sur tous les aéroports en Belgique et qui court jusqu’au 4 septembre, une rencontre de négociation doit avoir lieu dans les 10 jours entre les syndicats et le directeur général du Secrétariat administratif et technique de l’Intérieur (SAT).

"Si des actions, grèves ou mouvements de zèle, doivent se produire à partir du 26 août, les retours de vacances et la tenue du Grand Prix de Francorchamps, le 28, risquent d’être animés", avertit M. Quaino.