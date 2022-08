Manque de sommeil, nuits difficiles à répétition, fatigue aussi parce que l’organisme use son énergie à réguler la température corporelle, anxiété, nervosité… les grandes chaleurs ont un impact non seulement physique, mais aussi mental.

Au-delà des températures élevées, qui impactent l’équilibre mental, c’est la répétition des événements qui pèse sur le moral des gens.

2. L’été bien trop torride des glaciers des Alpes

Le réchauffement climatique avance et les glaciers reculent. Ce phénomène ne date pas d’aujourd’hui, mais la vague de chaleur persistante sur l’Europe a donné un sale coup aux glaciers des Alpes cet été. La perte de masse de glace atteindra sans doute un nouveau record.

3. La centrale nucléaire de Zaporijjia, enjeu énergétique sous tension

Réuni en urgence ce jeudi à New York, le Conseil de sécurité de l’ONU devait être briefé par le directeur général de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique (AIEA) Rafael Mariano Grossi, venu renseigner le reste du monde sur les impératifs de sécurité que requiert la centrale de Zaporijjia, au sud de l’Ukraine, sans toutefois pouvoir se montrer exhaustif: depuis la reprise des hostilités près de la centrale, l’agence n’a pas pu diligenter une inspection dans cette zone hautement risquée, au cœur du conflit qui ravage actuellement l’Ukraine.

4. Ces 18 joueurs ont 100 jours pour convaincre Martinez

Vingt et un Diables sont (sauf catastrophe) assurés de prendre l’avion vers le Qatar à la mi-novembre pour y disputer la Coupe du monde.

Casteels, Courtois, Mignolet, Alderweireld, Vertonghen, Boyata, Denayer, Dendoncker, Castagne, Meunier, les frères Hazard, De Bruyne, Tielemans, Witsel, Vanaken, Mertens, Lukaku, Trossard, Batshuayi et Carrasco peuvent déjà préparer leurs bagages en toute tranquillité.

À 100 jours du début du tournoi, il ne reste donc que cinq places à prendre dans la sélection des Diables rouges.

5. Actuellement, «pas de risque de pénurie d’eau» pour les pompiers

Des pertes de pression sont imaginables lors des périodes de sécheresse. Alors, les pompiers anticipent. Le point avec l’officier Michel Méan.

6. VIDÉO | Un rodéo urbain filmé en plein centre-ville

Un commerçant bizétois excédé les a filmés au centre du Bizet en pleine journée: deux motards, sans casque, portant une cagoule et faisant du rodéo urbain et du wheeling.

7. Une reprise en douceur du travail

Si les congés pris pendant les mois d’été sont censés avoir des effets bénéfiques sur les travailleurs qui ont pu profiter d’un repos tant attendu, de déconnexion et d’activités agréables, pour certains, la fin des vacances est synonyme d’angoisse. Pour reprendre le travail en douceur, quelques conseils peuvent être appliqués et rendre ainsi ce retour moins difficile à gérer. Il peut aussi être l’occasion de repartir du bon pied avec de nouvelles résolutions.

8. Quand la couture courtise la scène pop

De tout temps, mode et musique ont fait bon ménage mais, depuis quelques mois, les maisons de couture se retrouvent sur les plus grandes scènes pop et rock.

9. Deila évoque le budget du Standard et celui d’autres clubs comme Bruges: «On n’est pas sur la même planète»

Le coach norvégien du Standard attend des renforts mais il sait que les Liégeois n’ont pas beaucoup d’argent à dépenser.

10. Victor, un capitaine au longcours de la régate des baignoires sur la Meuse à Dinant

Victor Toussaint, 70 ans, Dinantais aux racines bien ancrées, est "un copère, un vrai!", assure-t-il. Lui qui est né Route de Philippeville, connaît son territoire comme sa poche. Il en va de même pour les événements qui l’animent. Plus que tout, son préféré reste la régate des baignoires.

