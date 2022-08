Vague de chaleur: de fortes concentrations d’ozone attendues à partir de jeudi en Belgique

Jeudi, des températures maximales comprises entre 28°C et 32°C sont attendues à l’intérieur du pays, avec un vent faible à modéré de secteur est à nord-est. En raison de la combinaison de la pollution atmosphérique et du temps ensoleillé et chaud, de fortes concentrations d’ozone dans l’air sont attendues, avec des risques de dépassements locaux du seuil d’information européen.

Vendredi, le thermomètre grimpera encore et les températures atteindront 33°C, alors que le vent soufflera modérément, toujours de secteur est à nord-est. Au niveau de la qualité de l’air, les concentrations d’ozone pourraient encore augmenter à la suite de l’accumulation de la pollution. Le seuil d’information européen pourrait une nouvelle fois être dépassé localement.

Samedi, le temps restera très chaud et les températures avoisineront encore les 33°C, avec un vent modéré de secteur est. D’après les prévisions de Celine, les concentrations d’ozone dans l’air devraient être un peu plus faibles que jeudi et vendredi avec, malgré tout, de possibles dépassements locaux du seuil d’information européen.

À partir de dimanche et les jours suivants, des concentrations élevées d’ozone sont attendues, mais la qualité de l’air devrait s’améliorer progressivement à l’issue du week-end.

Celine déconseille les efforts physiques intenses entre 12h00 et 22h00 aux personnes âgées, aux enfants et autres personnes sensibles à la pollution atmosphérique.