Les intoxications alimentaires en forte hausse cet été, l’Afsca rappelle les bons gestes

Lors d’achats en grande surface, l’Agence fédérale recommande l’utilisation d’un sac isotherme. Elle rappelle également l’importance de commencer ses achats par les produits non-réfrigérés et secs, avant de choisir ses fruits et légumes, sa viande ou ses produits surgelés. Il est également préférable de ne pas disposer les fruits et légumes avec la viande et le poisson pour éviter la contamination croisée.

Une fois à la maison, l’Afsca préconise un rangement rapide dans le réfrigérateur, tout en respectant quelques conseils pratiques de conservation. L’agence rappelle que la température idéale du réfrigérateur se situe entre 1°C et 4°C et que la zone la plus froide se trouve en bas, au-dessus du tiroir à légumes. Il est donc préférable de placer les viandes, poissons et plats cuisinés dans les parties basses de votre frigo. Autre astuce de conservation: conservez vos aliments dans des boîtes fermées afin d’éviter que des bactéries ne se transfèrent d’un type d’aliment à un autre.

Si de telles règles ne s’appliquent pas pour un congélateur, l’Afsca insiste sur l’importance d’y maintenir une température inférieure à -18°C.

Enfin, pour que vos fêtes et barbecue estivaux ne se terminent pas sur une mauvaise note, mieux vaut ne sortir les denrées fraîches qu’au dernier moment et éviter de laisser traîner longtemps des aliments sur les tables en fin de repas. Une façon simple d’éviter les crampes comme les attaques intenpestives d’insectes.