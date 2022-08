Guerre en Ukraine: les Chasseurs ardennais s’envolent pour six mois de mission en Lituanie

La Belgique va fournir durant près de six mois un détachement d’environ 150 hommes et femmes qui s’intégrera dès le 17 août au sein d’un bataillon multinational (en jargon un "groupement tactique" ou en anglais un "Battle Group") dirigé par l’Allemagne. Ces troupes opèrent au départ d’un camp d’entraînement situé près de Rukla (centre de la Lituanie).

La majorité du personnel est fourni par le bataillon des Chasseurs ardennais, caserné à Marche-en-Famenne, avec des renforts d’autres unités, comme le 4e Groupe CIS (systèmes de communication et d’information), basé dans la même garnison, et le 29e bataillon logistique de Grobbendonk (province d’Anvers).

Prévue de longue date, cette mission - purement défensive - représente la sixième participation d’un détachement belge à la "présence avancée renforcée" (en anglais eFP pour "enhanced Forward Presence") de l’Otan dans les pays baltes et en Pologne, un dispositif mis en place après l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014 et dont la taille a doublé depuis l’invasion de l’Ukraine par les forces russes, le 24 février dernier.

Des compagnies de transport (2017) et de manœuvre (au premier semestre 2018 en Estonie et au second semestre en 2019 en Lituanie, tout comme en 2021) y ont précédemment pris part.