L’E40 rouverte après un carambolage qui a occasionné des files vers la Côte belge

Pendant un certain temps, la circulation ne s’est faite que sur la voie de droite et les automobilistes ont été encouragés à éviter la zone de l’accident. Un embouteillage s’est formé, atteignant jusque dix kilomètres de file et une heure de temps de parcours supplémentaire. Le trafic a cependant repris de manière normale après le dégagement de la voie vers 12h40.