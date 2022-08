Entre ce 8 août et le 13 août 2022, les températures seront chaudes en Belgique. L’IRM émet un avertissement jaune puis orange pour cette semaine"la plus chaude de 2022".

2. Le prix du mazout de chauffage diminue de nouveau

Les prix maxima du mazout de chauffage diminueront ce mardi 9 août, indique le SPF Economie lundi.

Le prix maximum du gasoil diesel (application chauffage) atteindra 1,1896 euro le litre (-0,0247 euro) pour moins de 2.000 litres et 1,1577 euro le litre (-0,0247 euro) à partir de 2.000 litres.

3. Attentats de Bruxelles: Mohamed Abrini espérait qu’on le ferait évader de la prison de Bruges

Mohamed Abrini, "l’homme au chapeau" des attentats de Bruxelles, espérait, deux mois après son arrestation, que des "gens" le feraient évader.

Il aurait voulu que son jeune frère récupère les armes de la cellule terroriste de Bruxelles que les kamikazes avaient cachées avant de frapper à Zaventem et Maelbeek le 22 mars 2016. Des écoutes directes réalisées en prison en attestent, écrivent lundi La Dernière Heure et La Libre Belgique.

4. Des trains supplémentaires vers la Côte cette semaine en prévision de la vague de chaleur

Des trains supplémentaires vont être mis en service cette semaine en raison de la forte affluence attendue à la Côte, a fait savoir lundi un porte-parole de la SNCB.

La compagnie proposera quatre trains (et retour) de plus le mardi, mercredi et jeudi. Les lignes concernées sont Louvain-Ostende, Louvain-Blankenberge, Hasselt-Blankenberge et Bruxelles-Midi-Ostende. La mesure pourrait être prolongée en fin de semaine.

5. Francorchamps, le GP de Belgique, n’est pas au calendrier 2023

Si rien n’est encore définitif, Liberty Media avance sur les calendriers de la F1 2023. Comme on l’avait déjà annoncé, deux calendriers circulent. Nous avons eu l’occasion de parler avec une source ayant les deux versions sous les yeux. Sur la première de 24 courses, il n’est plus question de la Belgique, mais bien de deux nouvelles épreuves à Las Vegas et Kyalami en Afrique du Sud, mais aussi du retour de la Chine et du Qatar.

Francorchamps serait le premier remplaçant du GP de Chine s’il ne peut avoir lieu.

