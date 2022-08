Farid répond à votre question météo: «Fera-t-il respirable à la mer en fin de semaine?»

Les prévisions pour ce mardi

La situation reste figée avec un puissant anticyclone recouvrant toute l’Europe de l’ouest. Nous resterons en marge des grosses chaleurs sur le sud de la France grâce au vent de nord-est toujours présent. Le matin, on retrouvera un ciel bien dégagé à un banc de brume près extrêmement localisé sur le sud. Il fera encore frais avec parfois moins de 5°C dans les vallées ardennaises et 10 à 14°C ailleurs. Idéal pour aérer les maisons.

Fin de matinée et l’après-midi, le mercure remontera rapidement sous un soleil étincelant et un ciel sans nuages. On atteindra 22 à 23°C à la mer, 25°C sur les sommets et jusque 26 à 29°C du centre à la frontière française. On sera toujours accompagné par ce petit vent de nord-est modéré avant une soirée dégagée et un peu plus douce que la veille.