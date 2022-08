Covid-19 : cette fois, les vaccins changent de mains

"À première vue, rien à signaler", écrit en substance le Conseil d’État dans un arrêt rendu ce lundi, à propos de l’attribution du marché concernant la logistique vaccinale et la gestion du stock stratégique au bénéfice de deux nouveaux prestataires, les entreprises Raes et Movianto - les contrats n’attendant plus que leurs signatures respectives (Raes pour ce qui concerne les équipements médicaux et Movianto pour le stockage et la distribution de vaccins).