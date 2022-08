Que faire en vacances avec son chien en Wallonie? Conseils et idées

"Pendant le confinement, il y a beaucoup de ménages qui ont adopté un animal de compagnie donc on avait de plus en plus de demandes spontanées par rapport à ce type d’offres"raconte Sandrine Delcourt, directrice marketing de visit wallonia. Selon la plateforme DogID, il y avait 2,5 millions de chiens en Belgique en 2020.

S’informer de ce qui est autorisé ou non

La création de cette rubrique servait également à clarifier les choses pour les propriétaires de chien selon elle,"Il y a aussi un peu une méconnaissance des gens qui se disent que pour les balades, ils peuvent aller n’importe où avec leur chien alors qu’il y a des zones de réserves naturelles où on ne peut pas aller avec un animal de compagnie, même attaché en laisse. À l’inverse, il y avait plein de types d’offres qui étaient méconnues comme les musées, il y en a certains où on peut aller avec son chien. Le but c’était de donner de l’information qualifiée et de pouvoir répondre à cette tendance."

Pour développer l’offre, Sandrine indique travailler avec les opérateurs touristiques pour les inciter à développer ce type d’initiatives,"On a créé par contre une autre section avec des activités où le chien n’est pas juste admis, mais où vraiment il y a une volonté de vivre une activité avec son chien. Je pense par exemple au paddle sur le lac de Nisramont qui est une activité vraiment conçue pour le maître et son chien."

"On incite les gens à toujours bien demander, notamment aux hébergements et même s’il est écrit que les animaux sont admis, de prendre des renseignements" remarque Sandrine pour que les séjours se passent au mieux.

Le site visit wallonia. be donne des conseils sur comment voyager sans problème avec son chien, les conditions pour prendre les transports en commun, les équipements à toujours avoir sur soi et les règles à respecter en balade et en hébergement.

Parmi ces propositions de sorties accessibles aux chiens, on retrouve des balades, des musées, des jardins et des activités plus insolites. Voici un petit tour d’horizon de celles qui nous ont marqués.

Les activités nautiques

Descendre l’Ourthe, c’est possible en kayak avec son chien à la base nautique des Remous. ©Yves Bircic

Pour les amateurs de sensations fortes, en plus du paddle, il est possible de descendre l’Ourthe ou la Semois en kayak tout en étant accompagné de son chien. Pour les moins intrépides, le site visitwallonia.be propose par exemple de participer à une croisière sur la Meuse au départ de Namur ou de Dinant.

"Le kayak c’est quelque chose que les gens aiment toujours bien", commente Sandrine Delcourt,"Pour le moment, on a un petit peu un problème de niveau d’eau donc il faut attendre un peu pour y retourner."

Les draisines de la Molignée

Les draisines de la Molignée, une balade originale à faire avec son chien. ©365.be/Drasines de la Molignée

Autre activité insolite, parcourir les rails de l’ancienne voie ferrée qui longe la vallée de la Molignée sur d es draisines, sortes de vélos adaptés aux rails de chemin de fer. Le site internet de l’activité précise bien sur sa page d’accueil que"Les chiens sont les bienvenus."

Trois parcours différents de six, huit et quatorze kilomètres sont proposés pour découvrir l’endroit. Il faut compter une vingtaine d’euros par draisine, pouvant chacune accueillir jusqu’à quatre personnes.

La zone de la Roche

Beaucoup de balades avec son chien sont possibles dans le secteur. ©EdA Mathieu Peltgen

Il y a des destinations qui se prêtent mieux que d’autres aux vacances avec son chien précise Sandrine Delcourt. C’est le cas de la zone de la Roche-en-Ardenne en province du Luxembourg. Le secteur concentre plusieurs activités différentes qui correspondent aux attentes des propriétaires d’animaux de compagnie.

Entre les balades dans la nature, les ruines du château de la Roche, le musée de la guerre accessible aux chiens ou encore la plage avec une zone de baignade où les animaux sont autorisés, il y en a pour tous les goûts.