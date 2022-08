Le terme de professionnalisme englobe en fait une série de comportements, de qualités, d’aptitudes, d’actions, de valeurs aussi… qui sont généralement attendues de n’importe quel travailleur. Et il ne suffit pas pour être considéré comme quelqu’un de "professionnel", même si cela reste important, de faire son travail correctement. La notion va plus loin. Qu’est-ce que le professionnalisme alors et comment peut-on se montrer professionnel?

1. Connaissances et compétences

Quelqu’un de professionnel maîtrise son domaine. Il dispose des connaissances et compétences nécessaires pour mener à bien son travail. Il n’hésite pas non plus à se former pour rester à la page et améliorer encore ses aptitudes professionnelles.

2. Remise en question

La remise en question n’est pas toujours aisée. D’autant plus quand on fait un même métier depuis longtemps et que cela peut laisser penser qu’il n’y a rien à changer dans sa manière de faire. Or, faire preuve de professionnalisme, c’est aussi accepter les critiques et être capable de modifier ses comportements quand cela est bénéfique pour le travail effectué.

3. Fiabilité

Être fiable signifie que l’on peut compter sur vous, que lorsque vous vous êtes engagé dans un projet ou vis-à-vis d’une personne, vous irez au bout de vos engagements envers ceux-ci. La ponctualité fait partie de la fiabilité que l’on attend de vous. Que ce soit pour arriver à l’heure à un rendez-vous ou pour remettre ce qu’on vous a demandé dans les limites de temps imparties.

4. Honnêteté

L’honnêteté dans le monde professionnel n’est pas toujours une qualité bien perçue de prime abord. Il faut de plus l’utiliser à bon escient et quand le cadre s’y prête. Exprimer ses ressentis sans aucun filtre ni recul ou même objectif derrière ne vous sera pas forcément favorable. Par contre, si ce que vous avez sur le cœur permet d’améliorer une situation, que vous avez des critiques objectives à faire, ne vous privez pas: cela sera toujours apprécié. Mais attention à la forme utilisée.

5. Esprit d’équipe

Dans une entreprise, on est généralement amené à collaborer avec d’autres personnes. Les comportements individualistes font rarement bon ménage avec l’image professionnelle que l’on veut refléter. Aussi, prenez le temps de conseiller ou d’aider vos collègues quand ils en ont besoin et inversement, n’hésitez pas à demander de l’aide à ceux qui vous entourent.

6. Capacité d’adaptation

Faire preuve de professionnalisme, c’est aussi être capable de s’adapter à tout type de situations et tout type de profils. Il s’agit également de vous intégrer à votre environnement et d’adopter les différents codes de la culture d’entreprise dans laquelle vous évoluez.