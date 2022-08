Il y a 10 ans déjà, l’homme politique liégeois Michel Daerden nous quittait à l’âge de 62 ans.

2. Archie: son transfert en soins palliatifs rejeté

La Haute Cour de Londres a rendu un avis défavorable au recours lancé par les parents de Archie Battersbee, le garçon de 12 ans en état de mort cérébral. Le tribunal a rejeté son transfert en soins palliatifs.

3. Patrick Balkany méconnaissable à sa sortie de prison

Amaigri et arborant des cheveux longs: Patrick Balkany était à peine reconnaissable ce vendredi 5 août à sa sortie de prison. L’ancien maire et député français avait écopé de six mois d’emprisonnement pour fraude fiscale.

4. L’acteur Kevin Spacey devra payer 31 millions de dollars à la production de «House of Cards»

Un juge en a décidé ainsi en appel: Kevin Spacey devra payer près de 31 millions de dollars à la société de production de la série "House of Cards", dont il avait été renvoyé à la suite d’accusations de harcèlement sexuel.

5. D1A: Belfius va arrêter de sponsoriser Anderlecht et le Club de Bruges

Afin d’économiser certains coûts, Belfius a décidé de ne pas prolonger les contrats qui courent jusqu’en 2023 pour le Club de Bruges et 2024 pour Anderlecht.

