Des terrasses réservées aux adultes sur la Côte belge: «Des milliers d’euros de dégâts à cause d’enfants»

Sur la digue d’Ostende, le Brassi Beach Terrace prévient clairement ses potentiels clients avec un panneau rouge vif sur lequel est écrit: "18 ans et plus", rapportent nos confrères du Nieuwsblad.

Les personnes qui arrivent malgré tout avec des enfants sont prévenues que la terrasse est réservée aux adultes et redirigées vers l’espace familial du bar, une terrasse similaire mais sans DJ, située quelques mètres plus loin. "8 clients sur 10 avec enfants l’acceptent. La zone familiale est également plus sympa pour les familles, car elles y trouvent d’autres enfants avec qui jouer", explique Kelly Van Loo, gérante du bar.

Les gens appellent ça de la discrimination, mais qu’en est-il de mes clients qui n’avaient pas d’endroit tranquille pour s’asseoir ?

Mais l’idée est loin de plaire à tout le monde. Un couple venu avec leur fille s’est notamment montré furieux de se voir refouler à l’entrée du bar de plage. "C’est le premier été que nous faisons cela, nous nous attendions à ce qu’il y ait des avantages et des inconvénients", ajoute-t-elle, convaincue qu’il existe un marché à exploiter pour ce concept en Belgique.

Ce n’est d’ailleurs pas le seul à refuser les mineurs d’âge sur la Côte belge. À Nieuport, le resto "Sir Charles" a aussi décidé de franchir le cap pour une raison bien particulière. "J’en ai eu pour des milliers d’euros de dégâts à cause de dessins au marqueur sur mes tables ou parce que des enfants s’étaient assis sur mes chaises coûteuses avec des sandales mouillées. Les parents s’en moquaient et si je disais quelque chose, j’étais insulté et même attaqué. Les gens appellent ça de la discrimination, mais qu’en est-il de mes clients qui n’avaient pas d’endroit tranquille pour s’asseoir ?", explique Noël, le gérant du restaurant.

Qu’on aime ou qu’on n’aime pas cette initiative, Horeca Vlaanderen précise qu’elle reste très marginale dans notre pays.