Sécheresse: «Les étés ultra-secs seront la norme en 2040»

Le climat est en train de changer

Xavier Fettweis explique que climat est en train de changer. " Par conséquent, toutes les statistiques sur le climat des dernières années vont devoir être adaptées. En Belgique, on prévoit clairement que les étés seront plus secs. L’été de cette année, c’est typiquement, l’été qu’on aura en 2040." Et paradoxalement, alors qu’il est compliqué de prédire la météo à plus de 7 jours, on peut simuler le climat moyen de 2040. " En Belgique, les étés vont devenir anticycloniques, donc beaucoup plus ensoleillés, plus secs et nettement plus chauds. Ce n’est pas surprenant d’avoir un été comme cela en 2022… C’est juste que le climat est en avance sur les modèles, qui prévoient cela pour 2040."

Et des pluies comme celles de juillet 2021, sont-elles l’exception? " Mon modèle prévoit deux occurrences de phénomènes identiques d’ici 2050. Mais si le climat continue à se réchauffer, il n’y aura plus des événements de forte pluie. Le problème, ce sera les sécheresses, les canicules et les incendies de forêt."

Où est passée la pluie?

" Dans le climat normal, la Belgique est entre l’air polaire et l’air tropical. Il y a plein de dépressions qui passent vers 50° Nord, à notre latitude. Avec le réchauffement climatique, cette bande de passage est remontée plus haut, vers 60° Nord. Au lieu de tomber chez nous, les précipitations d’été vont tomber en Norvège. Leurs hivers seront plus chauds: ils auront beaucoup moins de neige."

La Belgique continuera à avoir des précipitations: " Le front polaire va redescendre en hiver. Donc à l’échelle annuelle, il n’y aura pas des changements significatifs de précipitations. Juste une diminution significative en été et une augmentation en hiver. Par conséquent, il faudra stocker de l’eau pour faire face à l’été. À la fin du siècle, il y aura -50% de précipitations en été les sols seront 50% plus secs."