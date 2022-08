Moins de pommes et plus de poires attendues dans les récoltes belges cette année

La récolte de pommes des arboriculteurs belges devrait être moins abondante en 2021, au contraire des poires. Cette tendance se confirme au niveau européen avec une augmentation de 20% de la production de poires et une récolte de pommes équivalente aux quantités habituelles, selon les données partagées jeudi par l’Association des coopératives horticoles belges (VBT) et la World Apple and Pear (WAPA).