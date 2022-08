Maltraitance animale: quels garde-fous?

Avec la période estivale, la question du bien-être animal revient souvent sur le devant de la scène. Mais au fond, existe-t-il des garde-fous? Des contrôles sont-ils organisés? Et avec quelles sanctions à la clé? Fort heureusement, les professionnels comme les particuliers ne peuvent pas agir comme ils l’entendent. Depuis la régionalisation de cette matière en 2015, il existe bien un service dédié au bien-être animal au sein du Service public de Wallonie. "En réalité, il existe deux services: le premier s’occupe de l’aspect normatif, c’est-à-dire des demandes d’agréments et de dérogations, tandis que l’autre, l’unité du bien-être animal, se charge des contrôles et des inspections", détaille Carole Deltour, expert administratif et technique au sein de la direction de la qualité du bien-être animal.

Une vigilance tout au long de l’année

En Wallonie, treize agents se concentrent sur le contrôle des parcs animaliers, des élevages et autres refuges."Ces personnes n’ont pas un travail facile. Dans certaines situations, il faut avoir le cœur bien accroché !", relève Jean-Pierre Godfrin, inspecteur général en charge de la police de l’environnement. Outre le volet environnemental au sens strict, ce dernier a également l’unité du bien-être animal, chargé des contrôles, sous sa tutelle.

Ces inspections s’effectuent tout au long de l’année sous différentes formes. "Nous menons d’abord des campagnes organisées: nous sélectionnons, par exemple, un certain nombre de parcs zoologiques à contrôler, et ce de façon tout à fait aléatoire." D’autres visites se font sur base d’une analyse de risques:"Nous nous focalisons alors sur les manquements que nous avions pointés les années précédentes ".Enfin, des contrôles se tiennent également sur base de plaintes recueillies par le Service public de Wallonie. "En ce qui concerne les critères à respecter, nous avons une sorte de check-list qui parcourt les différentes obligations auxquelles sont notamment soumis les parcs zoologiques. Il peut s’agir des conditions de détention des animaux, mais aussi des registres à tenir d’un point de vue administratif."

Les conditions de détention des animaux évoluant au sein des parcs zoologiques ont tendance à interpeller le grand public. Mais à partir de quel stade peut-on réellement parler de maltraitance? "De manière très générale, on estime que le bien-être animal est acquis dès le moment où l’on satisfait au bien-être physiologique et éthologique de l’animal. Et cela s’applique aussi aux particuliers: si votre chien a à manger et que vous lui procurez les soins nécessaires, mais que vous le maintenez la plupart du temps dans une cage minuscule, vous ne rencontrez pas ses besoins éthologiques qui consistent à respirer, à bouger, à courir, etc."

Si les contrôles effectués par les agents du SPW sont fréquents, l’inspecteur général préfère ne pas avancer de chiffre précis, afin de"garder une certaine spontanéité dans les contrôles".

Pas que des amendes

Pour éviter les plaintes et les inspections qui s’ensuivent, les parcs animaliers peuvent demander des dérogations."Selon la législation, tout contact entre le public et les animaux est, par défaut, interdit, souligne Carole Deltour.Nous pouvons néanmoins accorder une dérogation, si le parc poursuit notamment une visée éducative. Si l’on prend l’exemple du Mont Mosan et l’attraction de la barque tractée, une demande avait été introduite auprès de notre service en 2018." La commission chargée d’octroyer cette dérogation avait cependant remis un avis défavorable. " Le parc en avait été informé... mais cette activité a manifestement perduré. L’unité de bien-être animal devra donc, sans doute, retourner sur place et prendre les mesures qui s’imposent."

Car si les règles ne sont pas respectées, la législation prévoit bel et bien tout un panel de sanctions. Le procès verbal suit d’abord un parcours judiciaire."Mais si le parquet décide ne pas traiter le dossier, il revient au fonctionnaire sanctionnateur régional." Les sanctions administratives peuvent prendre la forme d’amendes, mais pas seulement."Ces sanctions financières sont souvent assorties d’obligations. Par exemple, si les animaux n’ont pas été saisis, d’aménager les lieux pour rencontrer leur besoins éthologiques et physiologiques. Il peut également s’agir d’un retrait de permis de détention d’animaux d’une espèce donnée", explique Jean-Pierre Godfrin.

Notons enfin que chaque citoyen a la possibilité de jouer un rôle de garde-fou en déposant plainte pour maltraitance animale, via un formulaire en ligne du Service public de Wallonie. ( http://bienetreanimal.wallonie.be/home/plaintes.html)