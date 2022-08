En raison de l’inflation, le coût de la famille royale belge dépasse les 40 millions d’euros: une première!

La liste civile du roi Philippe, qui sert à couvrir les frais opérationnels et à payer les salaires des 120 employés du palais, passe de 12.525.000 euros en 2021 à 13.228.000 euros cette année, soit une hausse de 703.000 euros.

Par rapport à l’année 2021, le Roi Albert touchera 55.000 euros de plus tandis que Laurent et Astrid recevront 18.000 et 19.000 euros de plus. Leurs dotations respectives s’élèveront donc à 1.034.000 euros, 345.000 euros et 360.000 euros pour l’année 2022.

Outre ces dotations en hausse, d’autres coûts ont été indexés, comme par exemple les prestations de la police fédérale, en charge de la sécurité de la famille royale.

Au total, ces différentes augmentations font grimper la dotation de 3,3 millions d’euros par rapport à l’année dernière. La famille royale touchera donc la modique somme de 40.687.000 euros en 2022. Un chiffre qui n’avait jamais été atteint auparavant dans l’histoire du pays.

Précisons que le Roi et ses proches n’ont demandé aucune augmentation. Leurs moyens opérationnels sont simplement indexés comme le serait n’importe quel salaire.