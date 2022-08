10 ans du décès de Michel Daerden: retour sur les pépites de «Papa» (vidéos)

Le 5 août 2012, Michel Daerden décédait à Fréjus des suites d’un double malaise cardiaque. Un décès qui marqua le public et tous ceux qui avaient l’habitude de le surnommer affectueusement " Papa ". Apparitions rocambolesques, déclarations cultes et interviews improbables, Michel Daerden était à l’origine de nombreux buzz qui n’ont jamais manqué de faire sourire le public belge. Retour sur les plus gros buzz de la "Daerdenmania".