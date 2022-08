Un chasseur de mines belge part lundi pour une rare mission en Méditerranée

Le navire sera affecté au "Standing NATO Mine Counter-Measures Group Two" (SNMCMG-2), l’un des quatre groupes navals permanents dont dispose l’Otan et l’un des deux spécialisés dans la guerre des mines. Deux de ces flottilles opèrent de manière privilégiée dans le nord de l’Europe et l’autre dans le sud - principalement en Méditerranée, mais aussi occasionnellement en mer Noire.