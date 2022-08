Le Dinant Jazz Festival des grands soirs

Linx dans tous les coups

Les concerts d’ouverture du vendredi et du samedi étaient l’occasion de faire entendre au public les vainqueurs du concours des jeunes talents 2019 et 2021. Noémie Decroix d’abord avec un répertoire qui emmenait en voyage, une heure de moments entre intensité et poésie où on découvrait la jolie voix de la chanteuse. Le pianiste Wajdi Riahi avait ébloui le jury l’an passé, son toucher et son lyrisme sur des compositions originales ont été une des belles surprises du festival. Comme les trois mousquetaires, David Linx, Diederik Wissels et Paolo Fresu, c’est tous pour un, un pour tous: ces trois-là se connaissent depuis longtemps et le courant passe dès les premières notes. On a vécu là un des moments mémorables de ce festival avec Hamilton de Holanda en special guest. Un moment de grâce, d’élégance, de créativité de cette édition 2022. David Linx, on le retrouvera aussi aux côtés de Grégoire Maret et Hamilton avec le Dinant Jazz Orchestra pour un hommage à Toots et à la musique brésilienne, notamment sur deux frissonnantes compositions d’Hermeto Pascoal superbement arrangées par Michel Herr. David Linx encore sur la scène le dimanche matin pour un émouvant partage avec le chœur gospel lors de la messe.

Marcus bis repetita

Quatre trompettistes, ça allait chauffer! Et ce fut le cas avec Stéphane Belmondo, Paolo Fresu, Flavio Boltro et Jean-Paul Estiévenart, véritable tourbillon d’échanges, mélange de standards et de compositions personnelles où le bonheur de la rencontre était partagé, comme dans un "bœuf" de haut vol.

La star du week-end a rempli le chapiteau les soirs du vendredi et du samedi. L’image de marque du bassiste de Miles Davis, entre autres, c’est le funk, un gros son de basse, une batterie appuyée et des souffleurs de haut vol. Tout y était avec les titres attendus: "Tutu", "Blast", "Three Deuces", "Gore" et un "Come Together" des Beatles pour faire chanter le public ravi. Le programme du lendemain était quasi identique, seul l’esprit des morceaux un peu plus jazz avait changé, ce qui a un peu déçu le public qui espérait un répertoire un peu différent avec l’invité Reggie Washington.

Avant le récital de Viktor Lazlo sur son dernier album "Suds" mêlant bossa nova et samba pour un voyage entre Caraïbes et Afrique, on eut droit à un autre coup de cœur du festival avec le quintet des frères Belmondo: générosité, énergie, écoute mutuelle, tout y était pour ces habitués du festival:"On vous aime Dinant!"disait Stéphane Belmondo à la fin du concert. Tout est dit.

Jean-Claude Laloux, trois années difficiles et enfin le Dinant Jazz est de retour. Quel était votre état d’esprit il y a une semaine?

Le stress évidemment. Après l’année catastrophique en 2021 et le déluge d’eau sur Dinant. Il y avait des préventes, mais pas autant qu’on espérait. Et puis c’est arrivé petit à petit.

Et aujourd’hui, quatrième et dernier jour du festival?

C’est la cerise sur le gâteau. On aura eu une édition de rêve, le public s’est déplacé en masse avec sans doute un record de 1300 spectateurs pour la soirée de samedi. Maintenant, avec une pareille affiche, si on avait fait un flop, il y avait de quoi se poser des questions!

La marque du festival, ce sont ces artistes qui sont fidèles, qui y reviennent, y prennent un plaisir fou, c’est visible sur scène.

Oui, c’est fantastique! Je pense à Paolo Fresu, fidèle au festival depuis le début: vendredi, il a raté son avion, est arrivé une heure avant le concert et a joué à vous couper le souffle.

Comment arrive-t-on à cet esprit de famille au Dinant Jazz?

Je crois que déjà quand les musiciens arrivent, ils sont accueillis par des bénévoles qui sont d’une gentillesse extraordinaire, ça compte beaucoup. On les met à l’aise et ils se sentent chez eux au point de devenir des amis, les Belmondo, Paolo Fresu. Même une star comme Marcus Miller qui était déjà venu en 2018 a tellement gardé de bons souvenirs qu’il a dit oui tout de suite pour revenir. Ça fait plaisir.

Y a-t-il un concert qui vous a marqué plus que les autres.

Celui de vendredi soir avec David Linx, Paolo Fresu, Hamilton de Holanda. Celui de Hamilton en trio aussi, c’est un coup de cœur. C’est quelqu’un qui joue avant tant de plaisir: il a participé à la jam session de fin de soirée jusque deux heures du matin!

Et dans le futur?

On va déjà clôturer celui-ci, puis on verra. Le prochain projet à concrétiser, c’est le club de jazz qui devrait s’ouvrir en mai 2023. Concernant le festival, la bonne nouvelle est que les pères de l’abbaye qui ont prévu des travaux sur le site nous laisseront la place pour l’an prochain. C’est un endroit tellement magnifique que c’est important de le conserver.