Daniel Cardon de Lichtbuer, ancien président de Child Focus, est décédé

Grande figure du monde bancaire belge, l’homme fut notamment à la tête de la BBL, devenue ensuite ING Belgique.

Né le 16 novembre 1930 à Brasschaat (Anvers), Daniel Cardon de Lichtbuer grandit dans un milieu bourgeois francophone. Fort d’un doctorat en droit et d’une licence en sciences économiques appliquées de l’UCL, l’homme poursuit sa carrière à la Communauté européenne du charbon et de l’acier puis à la Communauté économique européenne comme chef de cabinet entre 1957 et 1974.

En 1973, il devient administrateur de la Banque de Bruxelles, puis membre du comité exécutif de cette institution financière l’année suivante. Deux ans plus tard, il devient directeur général et membre du comité de direction de la banque fusionnée BBL (Banque Bruxelles Lambert) avant de prendre la direction de celle-ci en 1992.

Après un projet avorté de créer une "Grande Banque Belge" qui aurait rassemblé la BBL, la Générale de Banque (future Fortis Banque) et le Crédit communal (devenu Dexia puis Belfius), Daniel Cardon de Lichtbuer quitte la BBL en 1997, juste avant son rachat par la néerlandaise ING.

Il est fait Baron par le roi Albert II en 1998.

Dès 1997, Daniel Cardon de Lichtbuer s’implique dans la création de la Fondation pour enfants disparus et sexuellement exploités, Child Focus, et deviendra son premier président jusqu’en 2007. Il contribue également au développement de Missing Children Europe, qu’il présidera de 2001 à 2007. En 2005, il devient aussi président du conseil d’administration de l’International Centre for Missing & Exploited Children (ICMEC).