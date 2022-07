C’est grâce à un toxicomane bien connu de la police que les autorités ont eu vent des agissements suspects se déroulant à l’intérieur du logement de Gianfranco. Selon l’information reçue, quinze personnes se rendaient quotidiennement chez "Franco" pour y consommer des produits stupéfiants.

Le 2 avril dernier, les policiers décident donc d’investir les lieux, en appliquant le code secret pour entrer. "Ils ont toqué à la fenêtre, ce qui est l’habitude pour avoir accès au logement. Et le premier prévenu est venu leur ouvrir la porte.", confirme le substitut Henry.

2. Guerre de bandes au sabre entre Bruxelles et Charleroi

Ces dernières semaines, à Bruxelles, mais aussi à Charleroi, plusieurs événements violents se sont succédé dans l’actualité. De l’aveu même du parquet, on peut même parler de guerre de bandes où les individus n’hésitent pas à se tirer dessus ou à s’affronter à coups de sabre!

C’est dans ce contexte qu’un vol avec violence a été commis le 11 juin dernier, au domicile du dealer habituel d’Abdelkader. La compagne du dealer, victime de vol avec violence parle, elle, d’une intrusion de quatre " blédards " venus chercher de l’argent et qui ont fouillé le logement.

3. Restaurant fermé pour cause de stupéfiants

Un restaurant situé, 52, rue du centre, à Ciney vient de se voir fermé par arrêté de police pour des faits de stupéfiants. Cette décision a été prise après qu’un chien renifleur a découvert, là, de la cocaïne. Il semble bien qu’on ajoute à cela le fait qu’on y consommait des stupéfiants et, chose plus grave, alors que des serveurs sont mineurs.

4. Il avait présenté une voiture volée au contrôle technique

Une Peugeot Partner est présentée au contrôle de Mont-Saint-Guibert qui la considère comme suspecte. En cause, un numéro de châssis maquillé.

Le dossier a été examiné lors de l’audience correctionnelle des 23 mars et 15 juin où Jérémy D., 31 ans, se trouvait sur le banc des prévenus, où il a donné des explications d’ordre technique suffisantes, selon lui et son avocat Marko Obradovic, pour convaincre le tribunal de sa bonne foi.

Le constat était tombé le 20 mars 2019. Le véhicule avait, à la demande du précité, été amené par un tiers qui n’a pas été inquiété.

Les contrôleurs constatèrent que le numéro de châssis relevé sur la voiture ne correspondait pas à celui figurant sur les documents de bord...

5. Namur: Kevin se promène avec 202 munitions

Kevin, un Liégeois âgé de 28 ans, a écopé d’une peine d’un an de prison ferme et d’une amende de 8000 euros devant le tribunal correctionnel de Liège pour avoir transporté une grosse quantité de munitions alors qu’il circulait à Sambreville sans permis et dans une voiture qui n’était pas du tout en ordre.

6. Des propos racistes inadmissibles tenus par un huissier à l’égard d’un prévenu à Arlon

Le jugement de la juge Patricia Devaux est implacable. Un huissier, fort de sa mission et de la loi qui la lui confère, n’a pas tous les droits.

"Les propos racistes et le tutoiement utilisés par l’huissier sont inadmissibles, indique-t-elle.Ils sont confirmés par des témoins. Ils ont été ressentis à juste titre comme dégradants et peuvent expliquer l’état d’énervement du prévenu."

7. Braquage à Floreffe: le voleur n’explique pas son geste

Le prévenu (âgé de 22 ans), actuellement en détention, n’a pas eu ce qu’on appelle une enfance facile.

Orphelin de père et de mère, il a été élevé par sa sœur, elle-même maman de trois jeunes enfants. Néanmoins, ces circonstances n’atténuent en rien la gravité de ses actes.

8. 4 ans de prison pour le vol de 29 ordinateurs à l’IATA

Un ressortissant roumain âgé de 29 ans a écopé dune peine de quatre ans de prison ferme devant la cour d’appel de Liège pour avoir commis un cambriolage d’envergure au sein de l’IATA, l’Institut d’enseignement des arts, techniques, sciences et artisanats, situé à Namur, dans la nuit du 2 au 3 octobre 2021.