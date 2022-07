Les pistes de Tellier pour manger plus wallon

La guerre en Ukraine aura permis d’actionner de nombreux leviers. Et de tirer quelques conclusions. " On n’est pas autosuffisant pour tout. En Wallonie, 17% de ce qu’on produit sert à l’autosuffisance. Exemple avec les pommes de terre: cinq sur six sont exportées. Par contre, pour le pain, deux sacs de farine sur trois sont importés. On sait aussi que 70% de nos terres servent à l’alimentation animale et au biocarburant."

Il est donc temps de rebattre les cartes pour atteindre un meilleur équilibre. Cela passe notamment par une " relocalisation alimentaire", souligne la ministre Écolo. " Il y a un travail d’identification sur les filières à haut potentiel: les céréales panifiables, les fruits, les légumes et les protéines végétales." Le plan de relance du gouvernement wallon va ainsi financer 30 infrastructures " à petite échelle et 5 infrastructures névralgiques qui peuvent couvrir d’autres filières". L’accent sera aussi placé sur la recherche et développement.

Un des axes pour relocaliser l’alimentation, c’est d’intensifier la présence dans les cantines de collectivité. Chaque jour, 200000 repas chauds sont servis en Wallonie. " Et on en a 120000 qui s’inscrivent dans une démarche de durabilité(ce qui représente 220 cantines).L’objectif est d’avoir 100% de cantines labellisées qui intègrent au moins la moitié de produits locaux dans l’assiette."

Fidéliser les clients des circuits courts

3,5 millions vont aussi être injectés afin de relancer les commerces de circuit court " qui ont subi un ressac de la crise Covid". L’objectif est " de fidéliser la clientèle. On veut le faire via des coups de pouce, des incitants à la consommation."

La ministre ne reste pas insensible à la pétition lancée ce 29 juillet par la cellule " Manger demain " et qui vise l’exception alimentaire. L’objectif est de revoir l’attribution des marchés publics en tenant compte de critères de proximité et pas uniquement du prix. La ministre explique la démarche:"Il faut considérer que l’alimentation n’est pas un bien comme un autre. Au niveau européen, on peut mettre des critères de qualité, mais pas d’origine." Si on veut privilégier des repas locaux, il faut donc que les cahiers des charges favorisent cet aspect. " Les marchés publics compliquent l’accès à des entrepreneurs wallons."

Au détour d’une allée de la Foire de Libramont, un producteur/éplucheur de pommes de terre abondait en ce sens. En regardant les friteries "officielles" de la foire, il pestait sur le fait que ce soit des patates flamandes qui sont servies le week-end dans les cornets.

Les pépiniéristes vont engager grâce au projet Yes we plant

Yes we plant, c’est le projet ambitieux de planter des milliers d’arbres partout en Wallonie. Au lancement du programme, la ministre avait annoncé un ambitieux objectif de 4000 km de haie " ou 1 million d’arbres", précise-t-elle. " On en est à 1,3 million d’arbres et 1400 km de haie." Dans l’enveloppe, il y a encore de quoi faire gonfler les statistiques. Mais pour que l’opération ne soit pas vaine, des accompagnements sont prévus. " La question de l’entretien des haies est un frein pour les agriculteurs. On a lancé un marché public pour mutualiser les coûts et valoriser les résidus de broyage."

Pour soutenir les Communes et les particuliers qui comptent développer des projets d’envergure de plantation, une conseillère sera engagée pour accompagner la démarche.

La Région avait aussi soutenu la production de plants d’arbre issus généralement de l’importation. Les traditions culturales en Ardennes sont plus concentrées sur les sapins de Noël. À l’horizon 2026, la Région avait pour objectif de faire produire 1,2 million de plants. 200000 sont déjà disponibles cette année et seront distribuées gratuitement à destination de projets de minimum 500 plants. Selon la ministre, ces mesures vont augmenter l’activité des pépiniéristes. " On espère augmenter l’emploi de 25% grâce à Yes we plant.Soit 250 emplois supplémentaires. »