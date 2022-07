Déco: comment être dans le coup en 2022?

Le bien-être avant tout

Les chasseurs de tendance ont estimé qu’il fallait tourner la page en 2022. En effet, après deux années difficiles centrées sur soi suite à la pandémie, la priorité est le bien-être. Il se traduit dans la décoration intérieure par une envie de partager avec les autres et le plaisir de se retrouver. Les couleurs s’inspirent du soleil de la Méditerranée et les matières lorgnent résolument vers le naturel. Le bien-être est omniprésent, raison pour laquelle la salle de bains est devenue centrale dans une maison. Prendre soin de soi est devenu un leitmotiv comme en témoigne la demande sans cesse plus croissante pour des spas à domicile par exemple.

L’écoresponsabilité est une autre lame de fond, elle se traduit notamment par l’upcycling, un mot qui se traduit en français par surcyclage. En clair, cela signifie récupérer des produits ou des matériaux dont on n’a plus d’usage pour en créer des nouveaux mais de qualité supérieure. Les designers ont notamment mis en avant les meubles en plastique recyclé, mais ils ont aussi réhabilité le travertin (photo en bas), une pierre naturelle qui magnifie nos intérieurs. Cette dernière, utilisée depuis l’Antiquité – on la retrouve notamment au Colisée à Rome – avait quelque peu disparu de la circulation. Le travertin, blanc quand il est pur, mais aussi avec des nuances de rouge, gris, jaune ou brun selon les impuretés qu’il contient est en passe de détrôner le marbre. La roche est calcaire, son aspect somme toute assez brut et les designers s’en donnent à cœur joie pour créer du mobilier ultracontemporain. On la retrouve sur les tables basses dans un salon, mais aussi dans les luminaires et les objets de décoration comme les bougeoirs.

Exit le style scandinave? Popularisé par une chaîne d’ameublement bien connue, le design minimaliste et fonctionnel venant du nord fait partie de notre quotidien. Il laissera peut-être sa place à la décoration Japandi, un néologisme qui mélange l’esprit japonais et le bien-être scandinave. Les lignes sont épurées, elles visent à se concentrer sur l’essentiel en éliminant tout ce qui est superflu. 2022 est l’année de la zénitude retrouvée en matière de décoration du moins! Une atmosphère qui tranche singulièrement avec la réalité d’une époque troublée.