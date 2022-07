Une Française lance une cagnotte pour se faire opérer en Belgique: «Les tarifs y sont moins chers»

Comme l’explique le quotidien français Le Parisien ce vendredi, la trentenaire a lancé une cagnotte pour se faire opérer en Belgique. Et alerter sur cette maladie qui touche une femme sur dix. Le titre de sa cagnotte sur GoFundMe, "Le premier jour du reste de ma vie", témoigne de la souffrance, mais surtout de l’espoir de Lidwine Dacier-Falque.

"Le lipoedème est une maladie reconnue par l’OMS mais pas encore par le gouvernement français", témoigne la jeune femme sur GoFundMe. "Cette maladie provoque des douleurs chroniques dans les membres touchés (membres inférieurs et bras pour ma part) ainsi que des hématomes spontanés. Le lipoedème a changé ma vie dès l’âge de 16 ans: il se manifeste très rapidement avec les changements hormonaux et les prises et/ou pertes de poids liées. Comment se définit-il? Des jambes lourdes, gonflées, avec des amas de graisses particuliers dans les bras et jambes le plus souvent. Pendant 15 ans, on m’a répété que j’étais le problème. “Mais tes formes c’est toi, c’est ton identité, accepte-le au lieu de pleurer”. Comme des milliers de femmes en France (1 sur 10), je me suis enfermée dans des régimes drastiques, dans des séances de sport 6 jours sur 7. (14kg de perdus et un lipoedème fidèle a mes gambettes). J’ai renoncé à des rêves parce que mon corps ne pouvait pas me suivre. Oui, il faut aussi le dénoncer: c’est douloureux le Lipoedème."

Un chirurgien belge applique des tarifs moins chers qu’en France.

En mai 2022, le diagnostic a été posé. "Petite victoire avant un parcours du combattant: pour s’en sortir, il faut être opéré. Et combien coûte cette opération? Entre 6.000e et 8.000euros/zone en France. Elle est réalisée par des chirurgiens esthétiques qui ne sont pas spécialisés dans le traitement à long terme du Lipoedème. Je dois faire trois opérations. (...) Ma famille n’a pas les moyens, ne pourra pas m’aider. Le gouvernement français et ma mutuelle n’aideront pas. Alors je me renseigne et je découvre que la Belgique possède un chirurgien spécialiste depuis 14 ans qui applique des tarifs moins chers: 4.050euros par zone. Sacré budget, hein? On parle bien d’une maladie, pas d’une opération esthétique."

"Mon meilleur ami me donne la possibilité d’effectuer la première opération en me faisant un prêt de 4.000 euros. Me voilà en route, seule, jusqu’en Belgique pour que l’on me retire les œdèmes permanents qui m’empêchent de vivre, bouger et me déplacer comme tout le monde: 6 litres retirés dans mes cuisses à mon réveil de l’opération."

"Dans ce pays merveilleux qu’est la France où l’on est en avance sur des centaines de sujets, où une reconstruction mammaire a plus de chance d’être subventionnée car elle joue sur la santé mentale des patientes, une maladie qui est un handicap physique quotidien n’est pas prise en charge. Je ne diminue en aucun cas les souffrances de chacune, je vis un mélange de dépression, de douleurs et de stress chronique que cette dysmorphie cause sur mon physique et mon mental."

"Dans cette société où la place de la femme est en constante remise en question (la preuve en est avec la situation aux USA ces derniers jours), je me retrouve à choisir entre ma santé et mon emploi. Pourquoi? Parce que plus les années passent, plus le lipoedème devient volumineux et plus il devient douloureux."

"Si je laisse le lipoedème envahir mon corps en causant des dégâts monstrueux sur mes hanches, genoux et chevilles, alors dans quelques années on me financera ces opérations. Les calculs ne sont toujours pas bons."

"Je dois subir une nouvelle chirurgie, voire deux. Oui, subir, le choix du mot est bien réel. Il ne s’agit pas là d’une opération esthétique de confort. Je suis en convalescence de la première opération: je souffre, mon corps est tuméfié, gonflé d’œdèmes et d’hématomes. Les chutes de tensions et malaises se sont calmés. Oui, dans quelques mois je me sentirai mieux. Mais aujourd’hui je me sens esseulée et en souffrance."

Aujourd’hui, comme elle l’écrit, la jeune femme étale sa vie, "l’estomac noué par la peur, la honte". "Le regard de l’autre n’est pas toujours, voire jamais, un soutien. Il est un jugement. Alors jugez, jugez à en perdre le souffle. Je ne souffrirai pas plus qu’hier, et moins que demain."

"Peut-être que vous ne soutiendrez pas ma demande d’aide, mais peut-être qu’elle vous aura ouvert les yeux sur la souffrance qui est la mienne et celle d’une femme sur dix en France: femme, enfants, amies, cousines, tantes, grands-mères... regardez autour de vous et ensemble, nourrissons l’espoir de changer le regard du monde."