Mais parmi les 14000 policiers fédéraux, on semble comptabiliser une proportion bien plus élevée de personnes qui choisissent de mettre fin à leurs jours.

Ainsi, la ministre de l’Intérieur, Annelies Verlinden (CD&V) a divulgué au sénateur OpenVLD Tom Ongena le nombre d’agents de la police fédérale qui ont mis fin à leurs jours ces dernières années. Tant en 2020 qu’en 2021, cinq agents se sont suicidés. Parmi ces dix personnes, une a utilisé son arme de service. En 2018 et 2019, c’était quatre agents qui s’étaient suicidés chaque année, dont deux sur ces huit avec leur arme de service.

"Les suicides ont des causes multifactorielles et on ne peut déterminer si l’origine du mal-être et de la souffrance est uniquement d’ordre privé ou uniquement d’ordre professionnel", a rappelé la ministre de l’Intérieur Annelies Verlinden."Nous ne pouvons donc pas dire dans combien de cas le passage à l’acte suicidaire est la conséquence d’une souffrance liée à la sphère de travail."

La ministre rappelle également qu’une procédure permet de retirer l’arme de service, tant dans la police locale qu’à la police fédérale."Le retrait s’effectue via le supérieur fonctionnel", précise la ministre."De plus, le stressteam de la police fédérale est sensibilisé et formé pour convaincre ces personnes à risque de remettre leur arme à un collègue habilité, s’il apparaît qu’un risque existe."

Chaque cas étudié

Du côté des syndicats, on prend ces suicides au sérieux:"Au sein du comité supérieur de concertation, il y a un groupe de travail où sont représentés les quatre syndicats et où chaque cas est analysé", nous explique Eddy Quaino de la CGSP."L’objectif, c’est de trouver des remèdes pour tenter d’éviter qu’on tombe dans ce phénomène. Toute une série de mécanismes ont été mis en place ces dernières années."

Mais le permanent CGSP le rappelle: il serait très difficile d’enrayer complètement la problématique:" Il y a dans la société des phénomènes de suicide et on ne pourra jamais arriver à zéro."

Eddy Quaino confirme que les causes des suicides sont multifactorielles."Mais je constate quand même que la charge psychosociale est vraiment trop importante et qu’il faut essayer de diminuer celle-ci. À notre sens, elle est notamment liée au phénomène de pauses. À la CGSP, nous estimons que pour pouvoir diminuer cette charge, il faut pouvoir réduire le temps de travail. Or, la ministre de l’Intérieur, dans une note, a validé la possibilité de passer à un régime de pauses de 12 heures au lieu de 8 actuellement. Nous estimons que pour des agents qui doivent travailler dans des métropoles comme Liège, Bruxelles ou Charleroi, c’est jouer avec le feu…"