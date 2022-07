Prix records: « C’est en Belgique que le lait est le mieux payé »

Longtemps considéré comme un secteur particulièrement en crise, le lait peut envisager des perspectives heureuses à moyen terme. Une situation que confirme Louis Ska, directeur de la Laiterie des Ardennes – Solarec. " On peut dire qu’on est dans une dynamique favorable",confirme-t-il. La laiterie wallonne se targue même d’avoir été la première"en Europe à payer plus de 50 cents le litre. C’est en Belgique que le lait est payé le plus cher."

Les explications sont multiples: " Notre marché est drivé en B2B et est basé sur les commodités."Le marché des commodités repose sur des produits standardisés où les concurrents se différencient par leur prix de vente.

La situation mondiale est favorable à notre système de production. " Il y a des éléments conjoncturels, comme l’après-Covid, la guerre en Ukraine. La production laitière est mise sous pression partout dans le monde."

Des acteurs clés en difficulté

La Nouvelle-Zélande exporte quasiment la totalité de ses 24 milliards de litres de lait. Avec 10 millions de vaches, 26millions de moutons pour seulement 5 millions d’habitants, l’île doit faire face à une pollution majeure de ses eaux et des nappes phréatiques. Les États-Unis subissent des sécheresses structurelles,"même si c’est la seule région du monde où l’on constate une augmentation de production".Au sein de la Belgique, la Flandre doit aussi sérieusement revoir ses émissions d’azote.

Le directeur de LDA perçoit ainsi un avenir plus serein pour le secteur laitier."On a quelques années devant nous où la pression va être maintenue. L’inconnue, c’est la demande en raison de l’inflation."

Le secteur agricole est particulièrement réactif quand la conjoncture est souriante. " Lors des précédentes crises, on a connu des phénomènes de surinvestissement dans les exploitations,confirme Louis Ska.Et pas toujours à bon escient…"Le coût du machinisme actuel, les délais pour obtenir des tracteurs pourraient peut-être limiter les investissements sur des coups de tête. Même si " les prix sont annoncés pour être durablement plus élevés".

La Laiterie des Ardennes tire donc son épingle du jeu dans un marché mondial où il est nécessaire d’anticiper. LDA a ainsi ouvert son usine de fabrication de mozzarella au bon moment. " On a démarré l’usine en 2021 quand tous les industriels ont dû relancer leurs équipements qui avaient augmenté de 30%.La mozzarella était à 3200 € la tonne et elle est maintenant à 5000 €." Les stocks "historiques" de poudre de lait ou de beurre sont aussi au plus bas. " Un camion de beurre, c’est 180000 €. Il y a deux ans, c’était la moitié. À ce prix, on hésite à faire du stock."

«Les perspectives sont bonnes»

Chez Delaval, équipementier en matériel de traite, on sait que la conjoncture actuelle permettra de belles retombées pour la société. " Le secteur laitier est plus sécurisant que le viandeux ou le porc, explique Guillaume Bailly, conseiller en gestion d’élevage chez Delaval.Les perspectives sont bonnes. On a de grosses demandes sur les robots de traite mais aussi sur le confort des vaches. Les agriculteurs se sont rendu compte que cela avait une influence sur le rendement."

Le souvenir de la crise du lait de 2009, avec un prix avoisinant les 18 cents, est révolu. Mais l’enthousiasme est mesuré car les coûts de production ont aussi augmenté.