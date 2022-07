«L’agriculture wallonne est déjà beaucoup plus durable» que chez nos voisins

Bien, mais peut toujours mieux faire: voilà en substance le message envoyé hier par le professeur Olivier De Schutter, ancien rapporteur spécial des Nations unies sur le droit à l’alimentation, devant un parterre hétéroclite mêlant professionnels, politiques et journalistes à l’ouverture de la foire. Les changements climatiques et l’érosion de la biodiversité vont contraindre l’agriculture wallonne à se réinventer mais son caractère largement familial et lié au sol la met dans une position plutôt favorable, a-t-il estimé.