La N-VA réclame à la RTBF les documents et échanges sur le voyage de Hadja Lahbib en Crimée

Ce déplacement était aussi destiné à effectuer un repérage en vue du tournage d’un documentaire, que Mme Lahbib a renoncé à réaliser. Elle a tiré un billet radio du repérage, mais sans plus, les garanties d’indépendance n’étant pas suffisantes, écrivait Le Soir jeudi. La RTBF a de son côté indiqué que "le projet ne correspondait pas à nos critères déontologiques et éditoriaux".

Ces explications n’ont pas convaincu la N-VA, très active dans ce dossier. Le parti nationaliste flamand a donc réclamé à la RTBF les documents et échanges internes à ce sujet. Vendredi, le magazine Knack ajoutait que Mme Lahbib avait aussi effectué un voyage dans la ville russe de Sotchi, en février 2021.

"Le courriel de M. De Roover est parvenu à M.Philippot", confirme la chaîne publique dans une réaction envoyée à Belga. Mais "la RTBF est une entreprise publique autonome de la Communauté française et ne relève pas de l’État fédéral: la demande formulée par M. De Roover ne peut s’exécuter de la sorte", ajoute la RTBF.

"Ce bashing absurde et de basse politique doit cesser", a de son côté tweeté le président du MR Georges-Louis Bouchez, parti à l’origine de la nomination de Hadja Lahbib. Le Montois s’en est pris à deux prédécesseurs de l’ancienne journaliste au portefeuille des Affaires étrangères, Karel De Gucht et Willy Claes qui s’étaient exprimés à ce sujet dans Het Nieuwsblad.

"Recevoir des leçons de la part de quelqu’un qui a dû démissionner de l’Otan à cause d’une affaire de corruption dépasse les limites de l’indécence (...) Et que dire du grand Karel De Gucht qui a multiplié les incidents diplomatiques tant il a fait des erreurs?" "Redevenons un peu sérieux et si certains s’ennuient, qu’ils fassent de vraies analyses sur les enjeux de notre époque au lieu de ce jeu lamentable", a-t-il conclu.