La meilleure période des soldes d’été depuis 2019, mais les commerçants craignent un avenir assez morose

Si les commerçants indépendants étaient plutôt pessimistes à l’ouverture du mois des soldes d’été, ils ont donc aujourd’hui pour la plupart le sourire à la veille du dernier week-end des soldes d’été. Les deux organisations estiment que les bonnes ventes s’expliquent par une météo favorable et par la stabilité des prix dans les secteurs de la chaussure et de l’habillement. "Vu les délais de commande, l’impact de l’inflation sera plus sensible sur la collection d’hiver", précise l’UCM. "Les consommateurs, dont les revenus sont le plus souvent indexés, ont pu bénéficier de réductions importantes sur des prix qui n’avaient pas augmenté, ce qui a constitué une double bonne affaire."

Au-delà de ces deux éléments factuels, les commerçants rapportent que le plaisir du shopping – sans masque! – est revenu. Les chalands étaient nombreux et ne s’intéressaient pas exclusivement aux articles soldés, précise encore l’UCM. "Les stocks restants de la collection d’été sont quasiment écoulés, ce qui n’était plus arrivé depuis le début de la pandémie. Il faut cependant préciser que les commerçants avaient bien entendu réduit leurs commandes."

Les commerçants ont de fortes craintes de voir les clients rester chez eux et thésauriser, une tendance qui commence d’ailleurs à se voir.

Si les stocks sont aujourd’hui bien vidés selon le SNI, les inquiétudes persistent pour le secteur. "Si le bon temps et la crainte de la poussée de l’inflation sur le pouvoir d’achat ont ainsi poussé le client dans les magasins, les commerçants restent assez peu optimistes sur le deuxième partie de l’année", précise Olivier Mauen, chargé de communication au sein du SNI. "Ils ont quelques inquiétudes par rapport au futur, en craignant fortement de voir les clients déserter les commerces en raison de la crise du pouvoir d’achat."

