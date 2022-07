Engie double ses bénéfices et offre une ristourne aux clients français : rien n’est prévu pour les Belges

Le groupe français Engie a annoncé ce vendredi à ses actionnaires qu’il allait dégager un bénéfice net plus que doublé par rapport aux six premiers mois de l’an dernier:"La plupart de nos activités ont contribué à cette hausse, en particulier les activités d’achat et de vente d’énergie, qui ont bénéficié du niveau très élevé des prix des commodités et d’une grande volatilité", a expliqué face aux journalistes la directrice générale d’Engie Catherine MacGregor.

Ces résultats ont notamment été portés par l’activité de fourniture d’énergie, les énergies renouvelables ou encore… la production nucléaire en Belgique.

Quelques heures plus tôt, dans les colonnes du Parisien, Catherine MacGregor annonçait que Engie accorderait une remise de 100 € en moyenne par client bénéficiaire du chèque énergie, le dispositif français d’aide à destination des ménages les plus modestes.

Cette ristourne, c’est la conséquence d’un bras de fer entre l’exécutif français et les géants de l’énergie.

Sur fond de menace d’une taxe sur les surprofits, le ministre de l’Économie Bruno Le Maire, a appelé ces géants à "participer à l’effort". Un appel visiblement entendu: après Total, qui a annoncé une réduction des prix à la pompe, c’est Engie qui ouvre son tiroir-caisse.

Zéro ristourne pour le consommateur belge

Mais comme pour Total, le client belge d’Engie ne "profitera pas" des bénéfices doublés et d’une éventuelle ristourne.

Engie Belgique, qui est à la fois l’un des plus gros producteurs d’électricité du pays mais aussi l’un des plus importants fournisseurs, nous confirme que ce geste ne concernera pas les Belges."Nous sommes dans un contexte très différent", explique Olivier Desclée, porte-parole de Engie Belgique."Les fournisseurs belges font des marges très faibles et nous préfinançons le tarif social."

Taxe belge

Cependant, du côté du gouvernement belge, un projet de taxe sur les surprofits des entreprises actives dans le domaine de l’énergie est toujours dans les cartons.

La ministre Tinne van der Straeten (Groen) envisage de taxer 25% des bénéfices excédentaires réalisés par rapport à une année dite "normale".

"La ministre a toujours affirmé qu’on vivait une crise énergétique sans précédent et que personne ne pouvait s’enrichir sur celle-ci", nous précise sa porte-parole."Pour ce projet de taxation, nous travaillons par étapes. Il y a eu un premier avis de la Creg qui a pu les objectiver la question et un avis de la banque nationale. La proposition fera l’objet de discussions au moment du conclave budgétaire."