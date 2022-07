Des liens avec les collègues affaiblis?

En effet, parmi les répondants, un salarié sur quatre dit ressentir un lien moins fort avec ses collègues depuis la pandémie. En cause? La généralisation du télétravail qui bien que positif pour certaines personnes, a indéniablement éloigné les travailleurs les uns des autres. Un ressenti davantage partagé par les personnes qui effectuent du télétravail plus de la moitié du temps. 42% d’entre elles affirment avoir de moins bonnes relations avec leurs collègues. Tandis qu’ils ne sont que 17% parmi les travailleurs qui sont retournés au bureau à temps plein à partager ce sentiment.

L’amitié au travail

Or, de bonnes relations de travail ont un effet bénéfique sur la productivité. Sophie Henrion, porte-parole de Protime, parle même de "relations d’amitié". Selon elle, ces amitiés nous rendent plus heureux et donc plus performants. D’où l’intérêt pour les employeurs de favoriser ces relations et de faire en sorte qu’elles puissent s’épanouir en mettant en place certaines choses. Une nécessité d’autant plus forte quand les travailleurs ne sont pas toujours présents au bureau. Pour Sophie Henrion, "l’esprit de camaraderie devrait être ancré dans la culture de chaque entreprise. Les collègues qui sont à l’écoute les uns des autres et avec lesquels on peut s’amuser sont plus susceptibles de s’entraider en cas de besoin."

Lode Godderis, professeur de médecine du travail à la KU Leuven, interrogé par Protime, abonde dans ce sens: "Avoir des collègues comme amis induit une plus grande confiance. Vous connaissez mieux votre collègue et ses besoins? Les échanges s’en trouvent facilités. Cela peut aussi aider les uns et les autres à communiquer de façon plus ouverte et ainsi à améliorer leur collaboration." Il le rappelle cependant, l’amitié au travail peut également avoir ses travers. "Le type de relation peut influencer une décision de façon positive si tout se passe bien, mais négative si les choses tournent mal." D’où l’importance d’instaurer des règles claires dès le départ.

Mais ces amitiés sont-elles si courantes au sein des entreprises? Dans quelle mesure les travailleurs considèrent-ils leurs collègues comme des amis? Toujours selon le sondage mené par Protime, 78% des personnes interrogées voient leurs collègues comme des amis. Pour 20% de ceux-ci, ces collègues font d’ailleurs partie de leur cercle d’amis proches. 2% seulement entretiennent de mauvaises relations avec leurs collègues. 20% enfin des sondés déclarent entretenir des relations purement professionnelles, voire distantes.