Un ancien voyage d’Hadja Lahbib en Crimée fait polémique: «On prend l’incident au sérieux»

Un voyage qui ne passe pas auprès de l’opposition. Peeter De Roover, le chef de groupe N-VA à la Chambre, a d’ailleurs publié sur Twitter un post de l’ancienne journaliste lorsqu’elle était en Crimée. "Etrange destination isn’t it", commentait Hadja Lahbib en 2021.

La cheffe de la diplomatie belge est au centre d’une polémique pour s’être rendue en 2021, en tant que journaliste, en Crimée - une péninsule annexée par Moscou en 2014 - munie d’un visa russe pour assister à un festival culturel.

Ce déplacement était aussi destiné à effectuer un repérage en vue du tournage d’un documentaire, que Mme Lahbib a renoncé à réaliser, "notamment devant la demande russe de financer tout le voyage et de mettre un cameraman à disposition", selon le journal Le Soir. Elle a tiré un billet radio du repérage, mais sans plus, les garanties d’indépendance n’étant pas suffisantes, écrit le quotidien.

Pour rappel, tout déplacement en Crimée par l’intermédiaire de la Russie est jugé illégal par l’Ukraine. Il existe bel et bien une procédure pour voyager en Crimée via l’Ukraine mais celle-ci est beaucoup plus complexe et prend davantage de temps.

Commenté depuis plusieurs jours sur les réseaux sociaux, ce voyage a pris une tournure diplomatique importante et quelque peu embarrassante pour Hadja Lahbib.

Sur sa page Facebook, Oleg Nikolenko, porte-parole des Affaires étrangères, a tenu à réagir à la polémique. Il indique que "la visite de la péninsule de Crimée temporairement occupée n’est possible que si elle est suivie depuis le continent d’Ukraine. L’entrée du territoire de la Fédération de Russie est illégale. Les citoyens étrangers doivent respecter la législation ukrainienne et la position officielle de leur État. La Belgique ne reconnaît pas l’annexion de la Crimée par la Russie, soutient la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Ukraine dans ses frontières internationalement reconnues."

Oleg Nikolenko s’interroge sur le voyage et ses possibles conséquences. "Le ministère ukrainien des affaires étrangères s’entretient avec la partie belge sur la question par la voie diplomatique afin d’établir toutes les conditions du voyage et de prendre des décisions sur de nouveaux contacts bilatéraux."

Cependant, le ton se veut apaisé. "Dans le même temps, nous célébrons positivement l’assurance de la ministre Labib de soutenir davantage l’Ukraine dans sa lutte contre l’agression armée de la Russie. Nous continuerons à coordonner les positions de l’Ukraine et de la Belgique dans le cadre de la mise en œuvre des nouvelles sanctions de l’UE contre la Russie, ainsi que de fournir à l’Ukraine une assistance militaire."

Par ailleurs, un représentant officiel de l’Ukraine a déclaré anonymement à nos confrères du Standaard que le pays "prend l’incident (du voyage de 2021) au sérieux".

De son côté, Hadja Lahbib s’est exprimée sur Twitter. "En faisant le tour de mes réseaux sociaux, vous avez visiblement raté le fait que j’étais journaliste avant de devenir ministre", a-t-elle rétorqué. "Ce voyage faisait partie de mon travail de journaliste", avait-elle ajouté.

La ministre pourra-t-elle se rendre en Ukraine dans les prochaines semaines? Affaire à suivre.