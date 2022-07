Cigarettes électroniques: Frank Vandenbroucke veut serrer la vis

Mais comme l’a souligné le Conseil supérieur de la Santé (lire ci-dessous), vapoter n’est pas sans danger. Interrogé le 13 juillet en commission de la Santé à la Chambre sur les conclusions de ce rapport, Frank Vandenbroucke (Vooruit) a annoncé des mesures.

"Le SPF Santé a soumis une proposition d’adaptation de l’arrêté royal du 28 octobre 2016 et ce afin d’interdire entre autres la commercialisation de cigarettes électroniques disposant de fonctionnalités attrayantes", a ainsi le ministre de la Santé, qui a également rappelé que ses services continuaient à plancher " sur une interdiction des cigarettes électroniques jetables."

En mars dernier, le ministre avait déjà annoncé avoir dans son collimateur les "puffs". Il s’agit d’e-cigarettes à usage unique, jetables, et bon marché qui sont prisées notamment par les plus jeunes.

E-liquides

Le ministre veut aussi mettre de l’ordre dans les e-liquides."Une réglementation plus stricte des ingrédients fait partie des discussions au sein du groupe de travail interfédéral Tabac en vue de la préparation du plan Tabac 2022-2028", a détaillé le ministre."Les e-liquides sont échantillonnés annuellement. Le fabricant est explicitement responsable si des composants toxiques sont utilisés. Cette législation ne s’applique actuellement qu’aux e-cigarettes contenant de la nicotine, mais la proposition de modification de l’arrêté royal vise à l’étendre aux e-liquides sans nicotine."

Par ailleurs, le ministre a précisé que la proposition de modification de l’arrêté royal contenait également la possibilité de dresser une liste d’additifs interdits ou autorisés."Dès que cette proposition aura reçu l’aval de la secrétaire d’État au Budget, elle sera soumise pour avis au Conseil d’État",

Des mesures saluées

Du côté de la Fondation contre le cancer, on salue l’annonce de ces mesures. »Nous sommes très clairs: il ne faut pas que les jeunes non-fumeurs commencent à vapoter », nous précise Suzanne Gabriels, experte en prévention du tabagisme à la Fondation contre le Cancer. " Il faut donc faire disparaître tous les éléments attrayants des cigarettes électroniques. Il y a aussi la question des arômes, dont le marketing est orienté vers les jeunes et non vers les fumeurs. Rappelons qu’on ne connaît pas les effets à long terme de la cigarette électronique et de nombreux indicateurs appellent à la prudence. Notons enfin que les additifs ont souvent déjà été testés par voie orale. Mais, à notre sens, cela ne signifie pas qu’ils sont sans danger pour les poumons… »