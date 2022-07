Chèque mazout: «Heureusement que tous les ménages n’ont pas rentré la demande en même temps»

Plus ou moins un million de ménages peut prétendre à ce chèque mazout. "Pour l’instant, on est loin du compte. Heureusement d’ailleurs car le service n’aurait pas tenu le choc et c’est tout à fait normal. Par exemple, les formulaires papier demandent une prise en charge totale par les fonctionnaires (NDLR: du SPF Économie)", précise Étienne Mignolet. On espère évidemment que chaque ménage viendra faire la demande dans les prochains mois."

Les premiers versements sont prévus dans les huit semaines.

Pour rappel, le consommateur doit apporter la preuve de sa facture de mazout ou de propane, et son paiement, afin de bénéficier de l’allocation de 225 euros réservée au chauffage du logement principal, qu’il s’agisse d’une maison ou d’un appartement acheté ou en location. Visiblement, la procédure ne semble pas comprise par tous.

Cette prime peut être demandée jusqu’au 10 janvier 2023. "Cela ne sert donc à rien de se précipiter", ajoute Étienne Mignolet. Pour toute question, vous pouvez vous tourner vers le site web du SPF Économie ou vers le numéro gratuit: 0800/120.33.