Le «jour du dépassement de la Terre» encore anticipé cette année

Ce jour avait été atteint le 29 juillet l’année dernière et le 22 août en 2020, un recul dû au ralentissement de la consommation des ressources pendant la pandémie de coronavirus.

La Belgique avait déjà atteint son propre "jour de dépassement" le 26 mars dernier. "Ce qui signifie que si le monde entier vivait comme les Belges, nous aurions besoin de plus de quatre Terres", alerte l’ONG.

Elle rappelle qu’il est urgent de prendre des mesures structurelles afin de réduire l’empreinte écologique humaine. L’organisation plaide pour un changement des modes de consommation et des processus de production. "Chaque année, nous abattons plus d’arbres qu’il n’en pousse et nous émettons plus de gaz à effet de serre que ce que nos forêts et nos océans sont capables d’absorber", explique WWF-Belgique. "Nous imposons donc à la planète un rythme qu’elle ne peut supporter."

D’après les données actuelles, pour maintenir le rythme actuel de consommation des ressources, l’humanité aurait besoin de 1,75 fois la capacité biologique de la planète.