Calendrier scolaire 2022-2023: voici quand tombent les vacances de vos enfants

Concrètement, les élèves retrouveront le chemin de l’école le lundi 29 août. Les vacances d’été seront raccourcies et les congés d’automne et de détente seront doublés, aussi bien pour les maternelles, que pour les primaires et les secondaires.

Durant l’année scolaire, le système "7-2" sera appliqué, soit 7 semaines de cours suivies de 2 semaines de repos. Une manière d’avoir un rythme plus régulier pour les élèves et de limiter le décrochage scolaire.

Cela, c’est pour la remise en contexte, mais une question concrète se pose: à quelles dates les congés scolaires tombent-ils en 2022-2023? Voici la réponse.

La modification des congés scolaires aura une incidence sur les familles séparées, sujettes au principe de garde alternée des enfants. Des outils à destination de ces familles ont déjà été créés afin de les soutenir dans les démarches juridiques.