Travailler en Flandre, l’avenir des Wallons? «Je préfère qu’un Wallon se déplace en Flandre que de rester chômeur»

Le constat principal est des plus logiques: la grande majorité des travailleurs belges âgés de 20 à 64 ans exercent leur métier dans la région où ils habitent.

C’est évidemment le cas en Wallonie et en Flandre, où respectivement 91,43% et 93,27% des travailleurs sont wallons ou flamands.

Pour Bruxelles, la provenance des travailleurs est plus nuancée. Les Flamands et les Wallons représentent plus de la moitié des salariés employés dans la capitale, bien que les Bruxellois soient les plus représentés individuellement.

Sur les 4,12 millions de travailleurs Belges répertoriés en 2021, 15% d’entre eux étaient des travailleurs interrégionaux. C’est peut-être votre cas si vous vivez à Landen et que votre commerce se situe à Hannut, ou si vous habitez Genappe et que vous travaillez à Bruxelles, par exemple.

Comment explique-t-on cette part de mobilité interrégionale? L’économiste Philippe Defeyt nous éclaire.

Pourquoi la mobilité interrégionale est-elle particulièrement marquée sur Bruxelles?

L’explication à ce phénomène, c’est l’importance de Bruxelles. Elle représente une certaine centralisation. C’est notamment là où se situent de nombreux ministères et instances publiques. Et puis, Bruxelles a concentré pendant longtemps des grandes entreprises qui ont encore pour la plupart leur siège social basé dans la capitale.

Cela est-il en train de changer?

La situation est en train d’évoluer. Anvers représente maintenant une importante partie économique du pays, par exemple. On constate également qu’un nombre important d’entreprises déménage en périphérie de Bruxelles, c’est-à-dire en Flandre.

Ce changement est à mettre en lien avec la relocalisation des entreprises. Puisque plus d’entreprises se situent en périphérie de Bruxelles, les navettes Wallonie-Bruxelles stagnent, tandis que celles qui font Wallonie-Flandre ne cessent d’augmenter.

Si les Wallons partent travailler en Flandre, cela ne risque-t-il pas de déforcer la Wallonie?

Si nous étions en plein-emploi, alors je répondrai oui. Mais nous y sommes très loin! Il y a 195.000 chômeurs en Wallonie. Tant que la Wallonie n’aura pas atteint le plein-emploi, je préfère qu’un Wallon se déplace en Flandre pour travailler que de rester chômeur. Cela ne va pas développer le tissu économique wallon, mais ça va apporter du pouvoir d’achat au travailleur, qui dépensera quand même son argent dans sa région.

Seuls 42% des Bruxellois travaillent à Bruxelles. Pourquoi?

Ce qui est frappant, c’est que beaucoup d’emplois à Bruxelles sont occupés par des personnes qui viennent des deux autres régions. En fait, Bruxelles est la région la plus jeune et où la démographie croit le plus. D’ici 2030, les 20-64 ans vont exploser à Bruxelles, contrairement en Flandre et en Wallonie. Il faudra que ces travailleurs trouvent un emploi. Certains d’entre eux en trouveront dans leur région, mais pour une partie, il faudra aller voir ailleurs.

En Wallonie, on a déjà commencé à aller voir ailleurs, notamment au Grand-Duché du Luxembourg, ou dans l’une des autres régions. Même si la proportion d’interrégionaux reste relativement faible, cela reste une bonne nouvelle que le flux de travailleurs bruxellois et wallons vers la Flandre augmente.

En quoi est-ce une bonne nouvelle?

La région la plus dynamique en création d’emploi reste la Flandre. À un moment donné, elle va manquer de main-d’œuvre. Si la Flandre veut continuer à croître économiquement, elle a besoin de trouver des travailleurs. À court terme, le plus évident pour elle, c’est d’aller chercher les personnes sans emploi à Bruxelles et en Wallonie.

Tout cela se fera au bénéfice de tout le monde! Il y aura plus de main-d’œuvre pour alimenter l’économie flamande mais cela permettra à la Wallonie et à Bruxelles d’augmenter leur taux d’emploi. Pour une région, l’important est d’avoir des personnes qui travaillent, peu importe où leur job se situe. La région ne sera pas la seule à y gagner. Le travailleur aura quant à lui un emploi, avec un revenu et tout ce qui l’accompagne.

Le flux interrégional est-il moins élevé depuis le Covid?

Il faut être très prudent. On n’a pas assez de données pour interpréter correctement ce qu’il s’est passé en 2020 et 2021. À Bruxelles, par exemple, il y a beaucoup de travailleurs dans le secteur horeca. Un secteur qui a beaucoup souffert du Covid. Il est clair que si l’horeca ne se porte pas bien à Bruxelles, cela aura un impact sur les flux de travailleurs des autres régions vers Bruxelles.

Le relatif ralentissement en 2020 et la modeste reprise en 2021 sont probablement liés à ce que l’on a connu pendant la crise. La tendance était plutôt positive avant cela.

Comment expliquer que Bruxelles, capitale belge et européenne, possède si peu de travailleurs étrangers?

Bruxelles est très loin des frontières. La plupart des étrangers qui travaillent à Bruxelles s’établissent dans la capitale. Ils ont peut-être une nationalité étrangère mais sont domiciliés à Bruxelles. Ils sont donc comptés comme des Bruxellois et non comme des étrangers.