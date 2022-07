Problèmes médicaux et assistances aux véhicules des Belges à l’étranger en forte hausse cet été

Une situation qui a permis à la plupart des Belges de renouer avec les vacances à l’étranger. Europ Assistance a, à ce propos, enregistré une nette augmentation des dossiers médicaux et d’assistance aux véhicules à l’étranger par rapport à l’été dernier.

Dossiers médicaux

Depuis le début de l’été, Europ Assistance connaît une augmentation de 53% de dossiers médicaux à l’étranger, en comparaison avec la même période en 2021. ​La grande majorité d’entre eux ont été ouverts en France (18%) et en Espagne (14%), suivies par l’Italie (9%), la Grèce (6%) et les États-Unis (6%).

Quels sont les types de problèmes les plus fréquents ? Les traumatismes, fractures, et blessures, le plus souvent. À cela s’ajoutent les infections (ainsi que celles liées au Covid), les problèmes gastro-entérologiques et les problèmes cardiovasculaires.

Assistance technique aux véhicules

À l’étranger, Europ Assistance connaît également une augmentation de 30% de ses interventions techniques sur véhicules par rapport à 2021.

Celles-ci concernent principalement des problèmes de moteur, de batterie et de démarrage, des problèmes techniques causés par inadvertance (clé enfermée dans le véhicule, erreur de carburant, crevaison) ainsi que des accidents.

Ces augmentations s’expliquent par le grand nombre de vacanciers partis cet été, par les conditions météo parfois extrêmes dans certains endroits d’Europe ainsi que par la décision "en dernière minute" de beaucoup de touristes de voyager en voiture, souligne Europ Assistance.