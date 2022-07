Les sans-papiers ou les chômeurs pour répondre aux pénuries? "Ce sont deux problématiques différentes"

Pour rappel, dans une interview publiée dans nos colonnes ce lundi, Jean-Marc Nollet invitait les autres partis de la "Vivaldi" à permettre aux sans-papiers de travailler légalement.

L’un des objectifs avancé par les Verts? Résoudre les problèmes de pénuries sur le marché du travail.

Une idée qui passe mal auprès de certains autres partis de la Vivaldi et qui a été recalée par la nouvelle secrétaire d’État à l’Asile, Nicole de Moor, CD&V.

Dans les rangs libéraux, d’autre part, on estime qu’il faut plutôt mettre la priorité sur les chômeurs de longue durée:"Il y a 195059 demandeurs d’emploi en Wallonie dont près de 45% sont au chômage depuis plus de 2 ans… Et nous devrions engager des personnes en séjour illégal ?", s’est ainsi interrogé Willy Borsus, ministre wallon de l’Économie et n° 2 de l’exécutif wallon.

Mais peut-on aborder en même temps les problématiques des sans-papiers et des chômeurs longue durée dans un seul et même débat? Marc Zune, sociologue spécialisé dans les questions de pénuries sur le marché de l’emploi et professeur à l’UCLouvain, porte un regard spécifique sur le sujet:

" Les pénuries de main-d’œuvre, c’est toujours une affaire de manque de nouveaux entrants sur certains marchés du travail", résume-t-il d’abord. " On manque, par exemple, de maçons, de transporteurs routiers, de cuisiniers, etc. Pour le résoudre, il faut donc davantage de nouvelles personnes qui rentrent sur ces marchés. Pour cela, il faut mieux informer, sensibiliser et présenter ces métiers sous leurs meilleurs atouts. Ou encore, on pourrait effectivement lever des barrières à l’entrée sur ces marchés du travail, par exemple pour les sans-papiers."

Conditions de travail

Mais pour le professeur Zune, il y a un élément qui n’est pas abordé dans le débat politique et qui explique aussi des difficultés à l’embauche: les conditions de travail dans les emplois concernés.

" Ce sont souvent des emplois où il y a énormément de mouvements, un turn-over important avec de nombreuses personnes qui quittent ou qui passent d’un employeur à l’autre. Les carrières qui peuvent être courtes."

Au moins 70 000

Dans ses propositions, Jean-Marc Nollet avançait qu’il y avait entre 70000 et 150000 sans-papiers installés en Belgique.

Une estimation confirmée par Elsa Mescoli. Anthropologue à l’ULiège, elle enseigne des cours en lien avec les questions migratoires et suit de près la situation des sans-papiers en Belgique.

"Ces personnes doivent vivre ou survivre", décrit-elle."Elles sont dans le marché du travail informel et dans des conditions tout à fait précaires. Et il faut rappeler que sans titre de séjour régulier, elles n’ont pas de droit et ne peuvent pas revendiquer des conditions de travail plus humaines. Dénoncer n’importe quelle forme de violence comporte, pour ces personnes, un risque que la situation se retourne contre elles."

Pour Marc Zune, l’accès au travail pour les sans-papiers et la question des chômeurs de longue durée sont des problèmatiques bien différentes:"Tout d’abord, les chômeurs de longue durée, c’est une catégorie très hétérogène. On a parfois l’impression qu’ils peuvent être réactivés rapidement dans l’emploi. En réalité, il y a des distances qui se marquent, qui sont liées à ce chômage de longue durée. C’est la condition même de chômeur qui produit des effets sur l’emploi ou sur la manière par laquelle les gens vont chercher de l’emploi. C’est évidemment très différent des sans-papiers qui, eux, recherchent par l’emploi une insertion dans le pays dans lequel ils vivent et travaillent déjà. Cela leur permet, au fond, de sortir du travail au noir. Et même d’accéder à des secteurs d’activité qui sont beaucoup plus en phase avec leurs compétences et leurs qualifications d’origine."

Des propos confirmés par les observations d’Elsa Mescoli."Ces personnes sans papiers sont sur le territoire belge depuis parfois plus de dix ans et sont déjà intégrées d’une certaine manière", rappelle la chercheuse de l’ULiège."Elles ont des réseaux de famille, d’amis, de soutien, de travail. Elles sont intégrées dans plusieurs domaines de la société. Lorsque cette intégration est certifiée par le fait d’avoir un document de séjour, cela amène une légitimité beaucoup plus grande."