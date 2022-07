Le ministre wallon Philippe Henry placé sous protection policière

Philippe Henry, vice-président du gouvernement wallon et ministre régional du Climat, de l’Énergie, de la Mobilité et des Infrastructures, se trouve depuis quelques jours sous protection policière en raison de menaces à son encontre, écrit Le Soir mardi soir. Ces menaces sont jugées sérieuses par la police et l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (Ocam).