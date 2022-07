Baisse des prix des carburants: pourquoi la solution française semble impossible en Belgique

"La remise passera de 18 à 30 centimes d’euros en septembre et en octobre, puis passera à 10 centimes en novembre et décembre" , a détaillé le ministre samedi.

Mais ce n’est pas tout: suite aux demandes "d’effort" de Bruno Le Maire, le géant pétrolier français TotalÉnergies va également appliquer une remise de 20 cents à la pompe entre septembre et octobre, puis de 10 cents par litre en novembre et décembre.

Résultat: les vacanciers belges qui sillonneront les routes de France en septembre pourront profiter de stations-service vendant du carburant à… 1,50€ par litre.

Compromis belges

La Belgique va-t-elle emboîter le pasde son voisin? "En Belgique, le gouvernement peut encore baisser les accises de 9,5 cents par litre" , décrypte Olivier Neirynck, directeur technique de la Brafco, la fédération belge des négociants en combustibles et carburants. "Avec ce montant, on atteindrait ce que l’on appelle le plancher européen en dessous duquel on ne peut pas descendre."

10€ par plein

À la mi-mars, le gouvernement De Croo avait réduit une première fois les accises spéciales de 17,5 cents par litre. Une mesure avec un impact direct pour l’automobiliste, dont le plein de 50 litres coûte désormais 10 euros de moins. Mais une mesure qui coûte aussi 3.26 millions d’euros par jour à l’Etat.

Et si Vincent Van Peteghem, le ministre des Finances, avait fait part de son envie de réduire encore davantage la fiscalité pour atteindre ce plancher, c’est une autre piste qui a finalement été privilégiée." Le Gouvernement a décidé le 15 juillet de prolonger la mesure en vigueur jusqu’à la fin décembre ", nous rappelle la porte-parole du ministre Vincent Van Peteghem. D’aucuns affirment qu’au sein de la Vivaldi, c’est Écolo et Groen qui freinent toute nouvelle baisse des accises.

Divergences de vue

Du côté des Verts, on nuance: "Si Vincent VanPeteghem a annoncé qu’il voulait aller plus loin, il n’a pas déposé de note allant dans ce sens" , rappele une source proche des ministres écologistes. " Affirmer que les écologistes ne veulent pas d’une nouvelle diminution des accises est donc techniquement faux. Par contre, nous estimons que plusieurs pistes permettant de faire face à la situation difficile doivent être étudiées.Et qu’il faut garder à l’œil le budget".

En France, à côté du geste du gouvernement, il y a aussi celui de TotalEnergies. Si le pétrolier français est bien installé en Belgique, aucun geste ne serait à attendre. Et aucune demande "d’effort" n’aurait été formulée par l’exécutif. Au niveau d’Energia, la fédération qui représente le secteur pétrolier, on nous explique qu’il n’y a eu "aucun contact à ce sujet" avec le gouvernement. Et Total n’a pas répondu à nos demandes d’interviews.

Enfin, du côté du ministre de l’Économie,Pierre-Yves Dermagne (PS), on nous rappelle simplement que « le contrat programme permet de plafonner les prix » et que le « système n’est pas comparable avec la France » .