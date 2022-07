Traite des êtres humains: ouverture d’un point de contact central pour aider les victimes et démasquer les auteurs

Via le site internet www.stoptraite.be les victimes, les personnes concernées ou les témoins peuvent obtenir des informations, procéder à un signalement ou prendre contact avec les centres d’aide spécialisés. La mise à disposition de ce point de contact vise à aider les victimes plus rapidement et de manière plus adéquate et à permettre de démasquer, démanteler de traduire en justice plus rapidement les réseaux criminels impliqués dans la traite et le trafic des êtres humains.