Quelques faibles précipitations attendues lundi

Dans le courant de l’après­-midi, le temps deviendra généralement sec à une petite ondée locale près et davantage d’éclaircies se développeront depuis l’ouest. Le mercure atteindra 22 degrés à la mer et sur les sommets ardennais, 25 degrés dans le centre et 27 degrés en Campine et en Lorraine belge.