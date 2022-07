Précarité énergétique: éviter à tout prix le basculement

L’instance, qui réunit patrons et syndicats, propose une série de mesures à mettre en place d’urgence, ainsi que des pistes permettant de garantir l’accès à l’énergie pour tous, de manière structurelle.

1. Presque 30%des ménages

" La Wallonie enregistre le taux le plus élevé de précarité énergétique: 29,5%des ménages sont touchés ", indique le rapport. Parmi eux, beaucoup de locataires d’un logement public, beaucoup de femmes seules ou à la tête d’une famille monoparentale, de personnes âgées, etc.

" Mais avoir un revenu du travail ou appartenir à la classe moyenne ne protège pas de la précarité énergétique ", relaie le CESE, rappelant les données collectées par la Fondation Roi Baudouin: " Environ 19%des ménages avec au moins un revenu du travail sont en précarité énergétique. "

2.À activer d’urgence

Ce taux vertigineux de 29,5%des ménages wallons en difficulté face à leur facture énergétique nécessite que les autorités y répondent le plus immédiatement possible. Ce que le gouvernement wallon a déjà fait, le CESE le reconnaît.

Mais il préconise de renforcer et parfois de repenser des leviers existants.

Comme le service Énergie-Info-Wallonie, de plus en plus sollicité par la population en recherche de conseil et d’accompagnement, la mesure "tuteurs énergie" qui ne concerne actuellement que 73 CPAS (il faut l’élargir à la totalité des CPAS wallons, dit le CESE) et le système d’aides Mebar (des aides aux ménages à bas revenus: la prime a été revue à la hausse via le Plan de relance, mais le CESE recommande un accompagnement plus complet, plus cohérent et adapté à un public élargi).

3. Dans la durée

Dans un deuxième temps, il va sans doute falloir rebattre les cartes pour trouver des mesures structurelles, recommande le Conseil wallon. Les aides sont-elles efficaces pour le public précarisé? Les préoccupations des ménages moyens et modestes sont-elles bien entendues et relayées?

Et puis, il va aussi falloir remettre à plat toutes les questions de tarification et du prix de l’énergie.Le CESE recommande à la Région d’entamer un débat avec le fédéral à cet égard. Sous peine de voir la situation des ménages les plus fragiles se détériorer encore.

4. Fourniture minimale

Tant qu’on n’a pas mis en place une approche globale et durable, le CESE soulève la question du prépaiement, "une solution de secours provisoirequ’il convient de maintenir" en attendant de pouvoir agir en amont. Il faut d’abord éviter toute rupture d’accès à l’énergie au moment où les compteurs à budget seront remplacés par les compteurs communicants.

Le procédé de prépaiement</h3><h3 class="exergue">doit s’accompagner d’une réflexion sur le financement d’un niveau de fourniture minimal d’énergie auquel chaque citoyen doit pouvoir prétendre

" Ce qui risquerait sinon d’engendrer une accumulation de la dette, des coûts de procédure et une aggravation globale de la situation du client confronté au refus des fournisseurs ". Le CESE considère aussi que le procédé de prépaiement " doit s’accompagner d’une réflexion sur le financement d’un niveau de fourniture minimal d’énergie auquel chaque citoyen doit pouvoir prétendre ". Une réflexion sur l’accès à la transition environnementale ne serait pas totalement déplacée non plus, poursuit le Conseil wallon.

5.Non-paiement

Et quand la prévention n’a pas suffi à éviter une procédure de recouvrement pour non-paiement de factures, le CESE renvoie à une série de pistes préconisées par la plateforme de lutte contre la précarité énergétique: suivi individualisé des ménages face à la procédure en justice, etc.