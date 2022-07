Jean-Marc Nollet, ce lundi vous lancez un appel au gouvernement et à la nouvelle secrétaire d’État à l’Asile et la Migration, Nicole de Moor (CD&V), sur la problématique des sans-papiers. Quel est-il?

En Belgique, il y a plus de 200000 emplois qui restent vacants parce que les patrons ne trouvent pas de candidats disponibles pour remplir ces fonctions.

De l’autre côté, on a sur le territoire belge des personnes qui ont des compétences, qui ont parfois des diplômes et qui vivent ici depuis longtemps. Elles n’ont juste pas de papiers…

Mais elles sont tout à fait disponibles pour répondre à ces besoins d’emploi dans des secteurs comme la construction, le transport, l’hébergement ou encore la restauration.

Et l’on sait que des entreprises risquent de devoir fermer des postes alors qu’il y a plein de main-d’œuvre disponible et qui ne demande qu’une chose: sortir de l’économie souterraine.

Face à ce constat, que proposez-vous et que demandez-vous au gouvernement?

Je propose que les sans-papiers qui vivent en Belgique puissent obtenir ce qui est déjà prévu pour les réfugiés Ukrainiens.

Je voudrais qu’ils puissent déposer leur candidature, obtenir certains de ces emplois vacants et, à terme, aussi être régularisés, puisqu’ils sont souvent en Belgique depuis de nombreuses années.

Il faut savoir que si l’on n’utilise pas ce genre de solutions, on aura une difficulté pour financer nos pensions à terme.

C’est donc à la fois quelque chose de positif pour les employeurs qui cherchent des travailleurs.

Mais c’est aussi positif pour ces personnes qui sont dans l’économie souterraine et qui vivent sans papiers depuis des années.

Enfin, c’est positif pour la société puisque ça permettra de financer nos pensions sans devoir travailler plus longtemps.

Cette mise à l’emploi de tous les travailleurs sans papiers rentre-t-elle dans l’accord de gouvernement?

Pour l’instant, le gouvernement envisage de lancer des appels pour trouver des travailleurs qui vivent à l’étranger afin de les faire venir chez nous par la procédure du permis unique.

Or, cette procédure impose qu’un candidat doive se trouver dans un pays tiers pour introduire ses formalités sur base d’une demande d’un employeur belge. C’est là qu’on nage en plein paradoxe.

Or, il y a une petite phrase dans l’accord de gouvernement qui se situe dans le chapitre «emploi» qui précise qu’afin de répondre aux besoins du marché du travail, la nouvelle réglementation en termes de permis de séjour «unique» sera adaptée en concertation avec les Régions et les partenaires sociaux.

Celle-ci permet d’ouvrir la porte à la proposition que les écologistes formulent aujourd’hui.

Vous allez inévitablement devoir faire face à des réticences…

Rappelons qu’il y a des fédérations d’employeurs qui se sont exprimées, il y a maintenant un an et via une carte blanche, en ce sens.

Je pense qu’il est temps d’entendre ce besoin économique. C’est une opportunité qui permet de trouver une solution à un problème qui est récurrent et important.

Avez-vous chiffré le nombre d’offres auxquelles on pourrait répondreen mettant à l’emploi ces sans-papiers?

On sait que d’un côté, il y a 205000 emplois qui restaient vacants au premier trimestre 2022 sur l’ensemble du pays.C’est un chiffre en augmentation de 5%par rapport au dernier trimestre de l’année 2021.

De l’autre côté, il y a entre 70000 et 150000 sans-papiers qui vivent depuis longtemps en Belgique. Évidemment, tous ne pourront pas rentrer dans le cadre des emplois qui sont disponibles. Mais je pense que la moitié de ces personnes pourrait effectivement être concernée.

Écolo va-t-il faire de cette proposition une priorité pour la fin de la législature?

On a un problème économique et humain.Et de l’autre côté, nous avons une solution économique et humaine. Les écologistes vont apporter cette solution et la mettre sur la table, notamment dans le cadre de la discussion sur la réforme du code de la migration.

N’y a-t-il pas un problème de qualification qui explique que des employeurs peinent à trouver des candidats?

C’est évidemment une dimension complémentaire au problème. Mais pour une série de postes dans la manutention, dans l’Horeca ou dans l’agriculture, on n’a pas toujours besoin de grandes formations. Or, les personnes qui sont sur notre territoire disposent déjà d’une série de compétences. Mais je n’exclus pas qu’il faille encore développer des modules de formation à l’entrée dans l’emploi.